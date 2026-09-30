Мобілізація в Україні триває, тож виїзд за кордон для військовозобов'язаних обмежений. Юрист пояснив, чи може чоловік з відстрочкою перетнути кордон, щоб супроводити дружину з проблемами здоров'я.

Мобілізація: юрист пояснив, чи скасовується відстрочка по догляду за батьками після одруження. Схоже питання виникає і в тих, хто хоче супроводити дружину за кордон, маючи відстрочку від мобілізації.

Юрист Андрій Брильов на порталі b2bconsult розібрав ситуацію чоловіка, який має відстрочку як науково-педагогічний працівник і хоче виїхати з країни, щоб супроводити дружину, у якої протез стегна та енцефалопатія.

Експерт одразу наголосив: якщо дружина не має інвалідності, виїзд за кордон буде проблематичним навіть як супроводжуючого. Тобто сам по собі факт відстрочки права на перетин кордону не дає.

Чому відстрочка не допомагає перетнути кордон

Для осіб з відстрочкою діє стандартний пункт 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова Кабміну від 27 січня 1995 р. №57). Він дозволяє виїжджати військовозобов'язаним, які не підлягають призову під час мобілізації, але ця норма не поширюється на осіб, визначених у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Саме в пункті 2 згаданої статті вказані наукові й науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь і працюють у закладах освіти чи науки за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Тобто на такого чоловіка пункт 2-6 Правил №57 не поширюється.

Як виїхати законно

Водночас є інший шлях. Якщо дружина має інвалідність, чоловік може виїхати з нею як супроводжуюча особа на підставі абзацу 3 пункту 2-1 Правил №57. Ця норма прямо дозволяє перетинати кордон особам, які мають чоловіка або дружину з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують їх для виїзду за межі України.

Які документи потрібні

Для такого виїзду знадобляться:

закордонний паспорт;

свідоцтво про шлюб (оригінал або нотаріально засвідчена копія);

електронний військово-обліковий документ (e-ВОД), його також можна додатково роздрукувати із застосунку «Резерв+» у форматі PDF;

докази інвалідності дружини — посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення.

Ключовий нюанс: у випадку, коли інвалідності в дружини немає, навіть супровід близької людини з важким станом здоров'я не дає підстав для виїзду чоловікові-військовозобов'язаному. Саме статус особи з інвалідністю відкриває цю можливість.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юристи розповіли, які документи потрібні для відстрочки через ЦНАП.