Тариф на газ від 1 жовтня для переважної більшості побутових споживачів залишиться незмінним. Компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько 98% українців, зафіксувала вартість блакитного палива на рівні 7,96 грн за кубометр.

Тариф на газ від 1 жовтня в Україні не зміниться — для побутових споживачів ціна блакитного палива лишається на попередньому рівні. Про це повідомив профільний ресурс «Газ.Правда», посилаючись на чинну пропозицію постачальника.

Більшість українців обслуговує компанія «Нафтогаз України» — близько 98% побутових споживачів. Для них вартість газу зафіксовано на рівні 7,96 грн за кубометр. Саме такий тариф на газ від 1 жовтня бачитимуть у платіжках переважна частина домогосподарств.

Скільки діятиме чинна ціна

Зафіксований тариф застосовуватиметься щонайменше до 30 квітня 2027 року — завдяки спеціальній пропозиції оператора. Тобто на весь опалювальний сезон 2026–2027 років побутові споживачі можуть розраховувати на сталу вартість газу.

Варто нагадати, що минулого опалювального сезону ціна для населення теж трималася на позначці 7,96 грн за кубометр. Отже, платіжки за «блакитне паливо» в жовтні не зростуть.

Що з іншими комунальними тарифами

Натомість тариф на електроенергію для населення залишається незмінним на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше до 31 жовтня. Водночас в окремих регіонах, зокрема у Києві та Львові, місцева влада переглядала тарифи на воду.

Окрема проблема — борги за комунальні послуги. В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через заборгованість за «комуналку». Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

Як перевірити свій тариф на газ

Щоб пересвідчитися, за якою ціною ви отримуєте газ, достатньо зайти в особистий кабінет на сайті свого постачальника або переглянути останню квитанцію. У разі сумнівів щодо коректності нарахувань варто звернутися до оператора гарячої лінії компанії.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання газу в Україні: у Мінфіні розрахували, на скільки можуть зрости тарифи.