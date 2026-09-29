Тариф на газ от 1 октября для подавляющего большинства бытовых потребителей останется неизменным. Компания «Нафтогаз Украины», обслуживающая около 98% украинцев, зафиксировала стоимость голубого топлива на уровне 7,96 грн за кубометр.

Тариф на газ от 1 октября в Украине не изменится — для бытовых потребителей цена голубого топлива останется на прежнем уровне. Об этом сообщил профильный ресурс «Газ.Правда», ссылаясь на действующее предложение поставщика.

Большинство украинцев обслуживает компания «Нафтогаз Украины» — около 98% бытовых потребителей. Для них стоимость газа зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр. Именно такой тариф на газ от 1 октября увидят в платежках большинство домохозяйств.

Сколько будет действовать действующая цена

Зафиксированный тариф будет применяться как минимум до 30 апреля 2027 года — благодаря специальному предложению оператора. То есть весь отопительный сезон 2026–2027 годов бытовые потребители могут рассчитывать на стабильную стоимость газа.

Стоит напомнить, что в прошлом отопительном сезоне цена для населения тоже держалась на отметке 7,96 грн за кубометр. Таким образом, платежки за «голубое топливо» в октябре не вырастут.

Что с другими коммунальными тарифами

В то же время тариф на электроэнергию для населения остается неизменным на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч как минимум до 31 октября. При этом в отдельных регионах, в частности в Киеве и Львове, местные власти пересматривали тарифы на воду.

Отдельная проблема — долги за коммунальные услуги. В Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за задолженности за «коммуналку». Больше всего должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

Как проверить свой тариф на газ

Чтобы убедиться, по какой цене вы получаете газ, достаточно зайти в личный кабинет на сайте своего поставщика или просмотреть последнюю квитанцию. При сомнениях в корректности начислений следует обратиться к оператору горячей линии компании.

Ранее Politeka сообщала, подорожание газа в Украине: в Минфине рассчитали, на сколько могут вырасти тарифы.