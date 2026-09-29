Проверка пенсионных выплат в ПФУ теперь затрагивает большинство получателей — Пенсионный фонд Украины запустил масштабную сверку данных, чтобы устранить неточности и убедиться, что каждая пенсия начислена корректно. Под проверку попадают сразу несколько категорий граждан, а часть сверок Фонд проводит автоматически, без участия человека, поэтому для многих процедура пройдёт незаметно.

В первую очередь в зону внимания попали пенсионеры, у которых выявили расхождения в документах: смена места жительства, замена паспорта, новые банковские реквизиты или длительное отсутствие подтверждения факта получения денег. Как сообщает портал «Первый бизнесовый», в таких случаях ПФУ может временно приостановить начисление пенсии — до момента уточнения данных.

Отдельную проверку проходят те, кто получает пенсию по доверенности. Если документ давно не обновлялся или пенсионер не подтверждал личность, Фонд проводит дополнительную сверку, чтобы избежать неправомерных выплат постороннему человеку.

Кого проверяют первыми

Под сверку попадают и пенсии по инвалидности. Значительная часть таких выплат была назначена много лет назад, поэтому ПФУ проверяет актуальность медицинских документов и соответствие группы инвалидности действующим нормам. При необходимости пенсионеру могут предложить пройти повторный осмотр.

Отдельное внимание — надбавкам: по возрасту, за особые заслуги, за участие в боевых действиях или ликвидации аварии на ЧАЭС. Фонд сверяет, актуальны ли все документы и действуют ли основания для доплат. Если выявлена ошибка, размер выплаты могут скорректировать — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Что делать, если выплату приостановили

В большинстве случаев проверка проходит дистанционно, и пенсионеру не нужно никуда идти. Однако если начисления приостановили из-за расхождений, стоит исправить данные:

Зайдите в личный кабинет на портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua) и проверьте актуальность паспорта, адреса и банковских реквизитов.

Если данные устарели — обновите их онлайн или обратитесь в ближайший сервисный центр ПФУ с документами.

Для пенсии по доверенности позаботьтесь об актуальности доверенности: её действие обычно не превышает одного года, и без продления выплаты по документу останавливают.

В Фонде подчёркивают: цель проверки — прозрачность системы и предотвращение ошибок, а не уменьшение выплат. Поэтому пожилым людям советуют просто следить за актуальностью собственных данных в кабинете, чтобы сверка не обернулась неприятным сюрпризом с задержкой пенсии.

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