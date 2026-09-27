Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 28 сентября по 4 октября показывает постепенное охлаждение: максимум составит +19°, а минимум опустится до +12°, в конце недели возможны осадки.

предыдущий прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал о резкой смене условий, а новая неделя с 28 сентября по 4 октября принесет постепенное охлаждение от +19° до +12° и возможные осадки в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Киевской области в течение недели будет колебаться от +12° до +19°, а ночная опустится до +7...+10°.

В понедельник, 28 сентября, синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков: днем воздух прогреется до +19°, а ночью охладится до +10°.

Во вторник, 29 сентября, погода останется похожей — днем +19°, ночью +10°, небо малооблачное, без осадков.

В среду, 30 сентября, столбики термометров днем опустятся до +17°, ночью — до +10°, облачность небольшая, осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, небо станет облачным с прояснениями, днем +17°, ночью +9°, без осадков.

В пятницу, 2 октября, температура удержится на отметке +12° днем и +9° ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 3 октября, днем воздух прогреется до +14°, ночью охладится до +7°, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, днем ожидается +12°, ночью +9°, облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют осадки.

Таким образом, самым теплым будет начало недели — понедельник и вторник, 28-29 сентября, когда максимум достигнет +19°. Самым прохладным — пятница, 2 октября, когда дневная температура опустится до +12°. Общий перепад температур за неделю составит 7°, а осадки прогнозируют в воскресенье, 4 октября.

Из-за перепада температур и возможных осадков в конце недели жителям Киевской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста. В воскресенье, когда прогнозируют осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге.

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