Эта неделя для Водолеев начнётся с размышлений о карьере, а завершится вдохновением и ощущением, что времени хватит на всё.

Водолеям на этой неделе придётся немного побыть наедине со своими мыслями о будущем — и это нормально. Прогноз на неделю опубликовало издание Horoscope.com, и акценты там достаточно чёткие: сначала сомнения, потом лёгкость, а в конце — вдохновение.

Работа и финансы

Перспективы карьеры сейчас выглядят размыто, как никогда. Вы можете чувствовать, что направление движения не такое очевидное, как хотелось бы, и в понедельник эта мысль будет особенно настойчивой — она будет крутиться на заднем плане даже во время обычных рабочих дел. Не пытайтесь форсировать ясность силой: лучше дайте вопросам немного «дозреть». В середине недели напряжение по поводу работы спадёт, и вы почувствуете, что вариантов на самом деле больше, чем казалось. Это хороший момент, чтобы записать новые идеи, даже если воплощать их пока не спешите.

Отношения

Во вторник стоит открыться друзьям и поговорить о том, что вас беспокоит насчёт будущего — свежий взгляд со стороны поможет структурировать мысли и увидеть ситуацию под другим углом. Не держите сомнения при себе: Водолеям свойственно искать ответы самостоятельно, но на этой неделе именно разговор с близкими людьми принесёт наибольшую пользу. Общение во второй половине недели будет более лёгким и приятным, без глубоких дискуссий — просто время, проведённое вместе.

Здоровье и энергия

Среда принесёт ощущение простора и возможностей — держитесь за это настроение как можно дольше, оно хорошо подпитывает энергию на несколько дней вперёд. В четверг и пятницу темп событий возрастёт, дел будет много, и на абстрактные размышления о будущем времени просто не останется — это даже к лучшему, позволит отдохнуть от лишних мыслей. Следите за режимом сна в эти дни, чтобы не выгореть от загруженности.

Лучшие дни недели

Самые ценные дни недели — суббота и воскресенье. Они обещают быть по-настоящему вдохновляющими: времени хватит, чтобы спокойно подумать обо всём, что откладывали, и одновременно насладиться выходными без спешки. Среда тоже удачна — именно тогда появится то ощущение широких возможностей, которое стоит запомнить и возвращаться к нему в более сложные моменты.