Мобилизация в Украине имеет четкие временные границы, когда речь идет о пребывании мужчин в ТЦК. Юристы объяснили, сколько часов гражданина могут удерживать после составления протокола и что делать, если его не отпускают.

Правила мобилизации в Украине касательно пребывания в ТЦК четко ограничивают время административного задержания. Юристы объяснили, сколько часов мужчину могут удерживать после составления протокола и когда это превращается в незаконное ограничение свободы.

Сколько по закону могут удерживать в ТЦК

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Юристы.UA. Согласно статье 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, административное задержание за нарушение правил мобилизации не может длиться дольше 3 часов. Исключение существует только для отдельных случаев — в частности при нарушении пограничного режима срок продлевают до 72 часов.

Любое длительное удержание человека в течение нескольких дней возможно исключительно на основании решения суда или правоохранительных органов. Как объяснил юрист Владислав Дерей, пребывание гражданина на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола уже является незаконным ограничением свободы.

Когда полиция может доставить в ТЦК

Военный юрист Михаил Лобунько подчеркивает: отсутствие отсрочки само по себе не является поводом для немедленного задержания. Полиция может доставить человека в ТЦК лишь при наличии правонарушения, в частности когда гражданин объявлен в розыск или несвоевременно обновил данные в приложении "Резерв+".

Адвокат Руслан Ружицкий добавляет, что принятое с нарушениями решение о мобилизации можно обжаловать в суде. Основания: человек непригоден к службе по состоянию здоровья или имел отсрочку либо бронирование.

Что делать, если более 3 часов не отпускают

Если мужчину физически не отпускают из ТЦК дольше определенного законом времени, юристы советуют обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований или Национальную полицию. В таких действиях могут усматриваться признаки незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Адвокаты также напоминают: представители ТЦК и СП не имеют права силой доставлять людей для обновления данных и прибегать к так называемой "бусификации". В то же время, если человек не имеет отсрочки и по решению ВВК пригоден к службе, мобилизация в таком случае остается законной.

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