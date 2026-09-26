Подорожание топлива в Украине может ускориться уже с начала 2027 года — в проекте госбюджета заложено повышение акциза на бензин и дизель. При этом реальный скачок цен на АЗС будет зависеть еще и от курса евро, мировых цен на нефть и запасов топлива у трейдеров.

Цены на топливо в Украине могут снова вырасти уже с Нового года — в проекте госбюджета на 2027 год заложено повышение акциза на бензин и дизель. При этом фактический скачок цен на АЗС будет зависеть не только от новых ставок, но и от курса евро, мировых цен на нефть и запасов топлива у трейдеров.

Как изменится акциз

Проект госбюджета на 2027 год предусматривает повышение ставок акциза на топливо. Для бензина ставка должна вырасти с 300,8 до 329,9 евро за 1000 литров, а для дизельного топлива — с 253,8 до 291,9 евро.

По расчетам директора Научно-технического центра «Психея» Сергея Сапегина, при нынешнем курсе евро само повышение акциза добавит около 1,49 грн налога на литр бензина и 1,95 грн на литр дизеля. Поскольку на эту сумму также начисляется НДС, в целом налоги могут поднять цену примерно на 1,79 грн/л бензина и 2,34 грн/л дизеля.

Почему цена может вырасти не сразу

На конечную стоимость топлива будут влиять также курс евро, мировые котировки и запасы, которые операторы будут иметь на момент изменения ставок. В конце 2026 года трейдеры могут завезти дополнительные объемы топлива по старым ставкам акциза — тогда влияние повышения налога на ценники будет частично отсрочено, в частности на январь или даже февраль. Об этом говорится в материале издания «Главком» со ссылкой на экспертов.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев также ожидает подорожания топлива после повышения акциза, однако конкретную сумму, которая добавится к литру, не называет. По его оценке, конечная цена будет зависеть еще и от ценовой политики самих трейдеров.

Какими могут быть цены в 2027 году

Есть и значительно более высокие оценки. Генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в феврале 2027 года дизель может стоить 115–120 грн за литр, а при худшем сценарии — до 140–145 грн/л. Для бензина он называет ориентир 105–110 грн/л, а при неблагоприятном развитии событий — до 130 грн за литр.

Напомним, на отдельных украинских АЗС дизель уже превысил 100 грн за литр, а самый дорогой стоил 103 грн/л. Нынешнее подорожание связывают с повышением стоимости нефтепродуктов в Европе, курсом гривны и особенностями формирования цен украинскими операторами.

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