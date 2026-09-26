Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях перерасчет приводит к уменьшению выплаты, — и что именно делать пенсионеру, чтобы вернуть прежнюю или большую сумму.

Перерасчет пенсии в ПФУ обычно ассоциируют с повышением выплат, однако бывает и наоборот: после пересмотра сумма вдруг становится меньше. Речь не об ошибке системы, а о вполне конкретных причинах, которые Пенсионный фонд называет официально.

Почему после перерасчета пенсия может уменьшиться

ПФУ проводит перерасчеты по разным основаниям: из-за изменения законодательства, появления новых документов, приобретения дополнительного страхового стажа, изменения социальных стандартов или уточнения данных в пенсионном деле. Перерасчет бывает как автоматическим, так и индивидуальным — по заявлению самого пенсионера.

Самая распространенная причина уменьшения — исправление ошибки в предыдущем расчете. Например, если при назначении пенсии в расчет попали некорректные данные о заработке, после проверки Фонд проводит новый расчет по правильным цифрам. Размер выплаты напрямую зависит от индивидуального коэффициента заработной платы, который сравнивает зарплату человека со средней по Украине за соответствующий месяц, — поэтому любое изменение этих данных сразу отражается на сумме.

Проблемы часто возникают из-за неточностей в справках о зарплате: во время проверок ПФУ может обнаружить, что суммы в документе не совпадают с первичными данными. Тогда справку приходится заменять, а расчет — проводить заново, уже по правильным показателям.

Уменьшение не всегда означает ошибку Фонда

На размер выплаты влияют и изменения статуса пенсионера: трудоустройство или прекращение работы, смена места жительства, утрата права на определенную доплату. В ПФУ прямо подчеркивают: такие обстоятельства могут изменять размер пенсии.

Отдельно следует помнить о правилах ежегодной индексации. В 2026 году перерасчет с 1 марта проводился автоматически, а показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсии, увеличили на коэффициент 1,121. В то же время при всех перерасчетах действуют ограничения относительно максимального размера выплаты.

Что делать, если после перерасчета денег стало меньше

Прежде всего выясните, какой именно перерасчет провели и какие показатели изменились. Если причина — изменение данных о заработке, стоит проверить документы, на основании которых ПФУ определил размер пенсии. Для этого обратитесь в сервисный центр Фонда и попросите предоставить информацию о проведенном расчете.

Особое внимание уделите периодам работы и заработной плате, которые учтены в расчете. Для периодов после июля 2000 года используются данные персонифицированного учета, а для периодов до 1 июля 2000 года при определенных условиях можно подать справку о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд. Если у вас есть документы о более высоком заработке за другой период до июля 2000 года, их можно подать в ПФУ для индивидуального перерасчета.

Важная гарантия предусмотрена постановлением Кабмина № 124: если в результате предусмотренного им перерасчета размер пенсии уменьшается, пенсию должны пересчитать уже при следующем увеличении показателя средней зарплаты. То есть само по себе уменьшение не означает потери права на выплату — оно часто временное.

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