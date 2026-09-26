Воскресенье, 27 сентября, обещает быть насыщенным на общение и бытовые дела днём, поэтому астрологи советуют распределять силы разумно. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и по его версии большинству знаков придётся искать баланс между желанием быть в компании и потребностью отдохнуть.

Овен

Последние дни Овны много общались, посещали встречи и мероприятия, и теперь лимит терпения почти исчерпан. Если родные или друзья будут настаивать на разговорах, не бойтесь отказать – все понимают, насколько вы были заняты. Сегодня стоит побыть в одиночестве, отдохнуть дома и восстановить силы перед новой неделей.

Телец

Если последнее время вы позволяли себе слишком много лакомств, самочувствие может подсказать, что пора остановиться. Попробуйте пересмотреть приоритеты: действительно ли второй кусок торта важнее бодрости и энергии? Удовольствия важны для души, но сегодня стоит помнить об умеренности – и о том, что радовать себя можно и другими способами.

Близнецы

Телефон сегодня будет звонить не переставая – друзья и знакомые будут искать у вас совета и поддержки. Говорят, друзей много не бывает, но сегодня вы можете почувствовать усталость от роли психотерапевта для всех. Будьте терпеливы и не теряйте чувства юмора – возможно, однажды именно эти люди станут опорой для вас.

Рак

Вечером вас и вашу семью может привлечь небольшая встреча или посиделки с друзьями. Это будет приятный выход в свет с близкими людьми, хотя к концу вечера вы, вероятно, устанете. Позаботьтесь о себе заранее: поешьте что-то питательное в течение дня, чтобы иметь силы насладиться тёплой атмосферой вечером.

Лев

День обещает слишком много телефонных разговоров и несколько неотложных дел в своём районе. Легко не будет – вероятно, помешают неожиданные задержки, перекрытия или пробки. Однако ваш энтузиазм и азарт помогут спокойно пережить то, что обычно раздражает. Вы даже получите удовольствие от процесса – так что действуйте смело.

Дева

Последнее время контроль над кошельком мог ослабнуть, и траты вышли больше, чем планировали. Не стоит паниковать – деньги пошли на хорошее дело, и ситуация временная. Финансовая картина на ближайшие месяцы выглядит довольно обещающей, так что самое время воспользоваться этим благоприятным периодом с умом.

Весы

Ваша природная общительность сегодня снова даст о себе знать: приглашения на встречи и вечеринки будут поступать одно за другим. Впрочем, на этот раз стоит взвешивать все варианты, а не спешить соглашаться на всё. Отказывать сложно, потому что не хочется ничего пропустить, но выберите самое важное для себя, а остальное отложите.

Скорпион

У вас или ваших домашних может возникнуть внезапное желание провести генеральную уборку, хотя на самом деле в этом нет необходимости. Есть риск потратить лишние силы там, где это не нужно. Достаточно протереть пыль, пропылесосить и немного украсить пространство – этого будет более чем достаточно. Позвольте себе расслабиться вместо лишних подвигов.

Стрелец

Слишком много людей будут претендовать сегодня на ваше время и внимание. У некоторых действительно неотложные проблемы, другим просто стоит самим разобраться со своими делами. Доверьтесь интуиции, чтобы отличить одно от другого – помочь всем не получится. Если придётся выбирать, обратите внимание на близкого человека, чья просьба выглядит самой важной.

Козерог

Творческую работу нужно завершить именно сегодня, и если ваша деятельность связана с текстами или проектами, дедлайн может подгонять. Сосредоточиться будет непросто – родные и друзья могут постоянно звонить или писать. Лучший выход – найти тихое место, например библиотеку или кафе, и поработать там без лишних помех.

Водолей

В вашем районе сегодня может происходить что-то интересное – ярмарка, фестиваль или парад, собирающий толпу. Друзья будут предлагать присоединиться, а вы будете колебаться по разным причинам. Если решите пойти – соблюдайте осторожность, это шанс познакомиться с интересными людьми. Если же останетесь дома, найдите другой способ получить удовольствие от дня.

Рыбы

Сегодня есть риск быть слишком щедрыми с деньгами, хотя обычно вы осторожны в тратах. Дух щедрости и изобилия подсказывает делиться с тем, кого вы цените, и это естественно для вас. Позже может возникнуть тревога из-за потраченных сумм, но паниковать не стоит – зарабатывать деньги вы умеете. Небольшая экономия потом не повредит, так что слушайте сердце в пределах разумного.