После обстрелов интернет в доме может пропасть на несколько часов или даже дольше. Автоматический перерасчет не гарантирован — все зависит от того, нарушил ли провайдер предельный срок устранения аварии.

После вражеских обстрелов интернет в доме или квартире может пропасть на несколько часов, а иногда и намного дольше. Многие абоненты ждут, что оператор сам уменьшит сумму в счете за время простоя, однако автоматический перерасчет не предусмотрен. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету, все зависит от того, нарушил ли провайдер установленный срок устранения аварии и зафиксировал ли абонент свое обращение.

Когда провайдер должен сделать перерасчет

Действующие правила обязывают провайдеров предоставлять интернет круглосуточно. Исключение — работы по устранению повреждений сети, в частности после обстрелов. Если связь пропала не по вине пользователя, важно сразу сообщить о проблеме оператору.

Абонент имеет право не платить абонентскую плату и стоимость непредоставленных услуг за все время сбоя, если провайдер нарушил предельный срок его устранения. Чаще всего это 1–2 суток для стандартных неисправностей, но точное время должно быть указано в договоре.

Отсчет срока начинается с момента, когда провайдер зарегистрировал обращение о неисправности — устное или письменное. Поэтому не стоит просто ждать, пока интернет появится сам: лучше сразу сообщить оператору, чтобы зафиксировать начало отсчета.

Что делать, если интернет пропал

Обращение абонента провайдер обязан зарегистрировать, зафиксировав дату и время, данные абонента, а также причину и время устранения неисправности. Чтобы не потерять право на перерасчет, стоит действовать так:

немедленно сообщить провайдеру об отсутствии интернета;

убедиться, что обращение зарегистрировано, и сохранить его номер, если его предоставили;

зафиксировать дату и время, когда пропал интернет;

дождаться восстановления услуги и выяснить, когда именно провайдер устранил неисправность.

Если установленный срок восстановления нарушен, следует обратиться к провайдеру с требованием не начислять плату за соответствующий период. В случае отказа провайдера можно попросить объяснить причину письменно.

В то же время провайдер обязан уведомлять пользователей, если из-за неисправности сети услуга стала недоступной или ее качество ухудшилось. Если заранее известно, что ремонт продлится более суток, абонентам должны сообщить ориентировочные сроки восстановления связи.