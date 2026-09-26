Если пенсию посчитали с заниженной суммой, пенсионер имеет право требовать перерасчёта и компенсации разницы за прошлый период. Рассказываем, как проверить расчёт ПФУ, какие документы подать и куда обращаться в случае отказа.

Пенсионные выплаты в Украине иногда начисляют с ошибками, и тогда пенсионер ежемесячно недополучает положенные деньги. Причиной заниженной суммы могут быть неучтённый страховой стаж, неправильные данные о зарплате или коэффициенте, а также отсутствие предусмотренных законом надбавок. В таких случаях выплату можно не только пересчитать на будущее, но и вернуть разницу за прошлый период, если вина за задержку лежит на Пенсионном фонде.

Первый шаг — выяснить, из каких именно данных Пенсионный фонд Украины рассчитал пенсию. Для этого стоит обратиться в территориальный орган ПФУ с письменным заявлением и попросить предоставить детальный расчёт. Часть сведений можно самостоятельно просмотреть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как проверить, правильно ли начислили пенсию

В расчёте нужно проверить несколько ключевых вещей: какой страховой стаж учли, какие данные о заработной плате использовали, какие коэффициенты применили и какие доплаты и надбавки были приняты во внимание. Получив расчёт, его следует сопоставить с собственными документами — трудовой книжкой, справками о зарплате, дипломом, военным билетом, чтобы выявить пропущенные периоды стажа или другие ошибки.

Основанием для пересмотра размера выплаты может быть ситуация, когда при расчёте не учли часть страхового стажа или неправильно определили зарплату либо коэффициент. Также поводом для перерасчёта становится отсутствие надбавок и повышений, предусмотренных законом. Поэтому перед обращением в ПФУ важно чётко определить, какая именно информация не была учтена или была рассчитана неправильно.

Какие документы нужны для перерасчёта

Для подтверждения права на изменение размера выплаты могут понадобиться справки о заработной плате, уточняющие справки от предприятий, учреждений или организаций, архивные документы, трудовая книжка, диплом, военный билет, свидетельства и другие документы, подтверждающие стаж или обстоятельства, от которых зависит размер пенсии. Перечень документов зависит от конкретной ситуации.

Как подать заявление на перерасчёт

Обращение можно подать непосредственно в Пенсионный фонд — в управление, где пенсионер состоит на учёте. Если документы подаются лично, стоит получить отметку о принятии на своём экземпляре заявления. Другой вариант — отправить документы Укрпочтой ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Адвокат и руководитель юридической компании "Prima Leader Group" Дина Дрижакова советует: "Подайте заявление лично, требуйте отметку о получении на вашем экземпляре или отправьте Укрпочтой ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении". Есть возможность обратиться и в электронной форме — через портал Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Что делать, если ПФУ отказал в перерасчёте

Если Пенсионный фонд не согласился провести перерасчёт или надлежащим образом не решил вопрос, его решение, действия или бездействие можно обжаловать в окружном административном суде. В иске можно требовать признать действия ПФУ противоправными и обязать фонд провести перерасчёт и выплатить пенсию с учётом положенных составляющих. На обращение в суд отводится 6 месяцев с момента получения письменного отказа.

Положительный момент: пенсионеры освобождены от уплаты судебного сбора по делам, связанным с пенсионным обеспечением, — это предусмотрено Законом Украины "О судебном сборе". На рассмотрение заявления о перерасчёте ПФУ обычно отводится до 30 дней.

В случае положительного решения суда вопрос касается не только будущих выплат. По словам Дины Дрижаковой, если право на недополученные средства было доказано, а задержка возникла по вине Пенсионного фонда, ПФУ обязан не только пересчитать пенсию на будущее, но и выплатить разницу за прошлый период.

Как сообщает Апостроф, в 2026 году пенсионеры в Украине могут также пользоваться и другими видами государственной поддержки — доплатами по возрасту, льготным проездом, жилищной субсидией и скидками на лекарства по программе "Доступные лекарства".

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