За четыре года школы Украины потеряли 755,6 тысячи учеников, а старшую школу пока не будут переводить на новую 12-летнюю модель обучения.

Длительность уроков в школах — не единственное изменение, с которым украинское образование вступает в 2026–2027 учебный год. За четыре года школы Украины потеряли 755,6 тысячи учеников, а количество педагогов сократилось на 52,7 тысячи — такие данные приводят аналитики благотворительного фонда savED.

Среднее образование в Украине работает в условиях трех ключевых вызовов: демографического спада, рисков безопасности и неравного доступа детей к очному обучению. Об этом говорится в аналитике фонда savED.

Учеников и учителей становится меньше

В 2026 году в первый класс пошли около 243,3 тысячи детей. При этом общее количество школьников за четыре года сократилось на 755,6 тысячи. Та же тенденция наблюдается и среди педагогов: за этот период их число уменьшилось на 52,7 тысячи.

На ситуацию влияют демографический спад и перемещение населения. Из-за этого меняется география спроса на образование: в одних громадах детей становится меньше, а другие сталкиваются с дополнительной нагрузкой на школы и образовательную инфраструктуру.

Безопасность определяет формат обучения

Ситуация с безопасностью остается одним из главных факторов, определяющих, как работают школы в разных регионах. Громады продолжают обустраивать укрытия, восстанавливать образовательную инфраструктуру, вкладывать средства в энергоустойчивость и транспорт, а также возвращать детей к очному обучению.

При этом условия существенно отличаются не только между областями, но и между отдельными громадами и школами.

Пятый учебный год полномасштабной войны мы начинаем с очень разными локальными вызовами. К сожалению, всех объединяет повышение опасности — это четко демонстрируют собранные данные

Именно неравномерность ситуации в регионах влияет на доступ детей к образованию и создает дополнительные трудности для внедрения образовательных изменений, отмечают в фонде.

Старшая школа будет работать по старой модели

Для учеников 10–11 классов сохранят действующую модель обучения, чтобы они могли завершить старшую школу по программам, по которым начали учиться. Это должно предотвратить переход на новую трехлетнюю модель посреди образовательного цикла.

Новую модель профильного среднего образования пока внедрили в пилотном формате. Полноценный переход к обучению в 10–12 классах запланирован с 1 сентября 2027 года.

Что дальше со старшей школой

В savED подчеркивают, что на образование влияют два параллельных процесса. Государство и громады адаптируют систему к длительной войне — расширяют сеть укрытий, восстанавливают инфраструктуру, развивают решения для возвращения детей к очному обучению. В то же время демографический спад и перемещение населения меняют структуру образовательной сети.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования завершает подготовку законопроекта №15082-д. Документ должен предоставить право ученикам 10–11 классов доучиться в том же заведении, где они начали обучение, даже если оно изменит статус на гимназию.