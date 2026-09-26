Несмотря на то, что тарифы на коммунальные услуги официально не менялись, часть украинцев получила платежки с более высокими суммами. Специалисты объяснили, почему так произошло и как исправить счет.

Коммунальные тарифы в Украине официально остались без изменений, однако часть украинцев уже получила платежки с более высокими суммами, чем ожидалось. Как объясняет «Перший бізнесовий», в большинстве случаев причина не в тарифах, а в ошибках при передаче показаний или некорректном начислении потребления.

Несвоевременно переданные показания

Самая распространенная причина завышенного счета — показания, переданные с опозданием. Если данные не поступили вовремя, поставщик автоматически применяет среднемесячные объемы потребления, которые часто выше фактических. Именно поэтому в платежке появляется сумма, превышающая реально потребленный объем услуг.

Ошибка в одной цифре

Еще одна причина — некорректные показания, которые потребители вводят случайно. Даже одна неправильно вписанная цифра может существенно увеличить сумму начислений. Поставщики подчеркивают, что такие ошибки случаются регулярно, особенно при переходе потребителей на новые цифровые сервисы.

Технические сбои в системах коммунальщиков

Иногда сумма в платежке растет из-за технических сбоев или задержек в обновлении данных в системах коммунальных предприятий. Из-за этого потребители могут получить счета с некорректными объемами потребления, которые придется уточнять.

Как проверить и исправить счет

Специалисты советуют перед отправкой проверять показания, сохранять фото счетчиков и контролировать историю начислений в приложениях поставщиков. Если ошибка обнаружена, стоит сразу обратиться в контакт-центр или центр обслуживания: там счет скорректируют в соответствии с фактическими данными.

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