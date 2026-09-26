Пенсия за сверхнормативный стаж дает право на доплату за каждый полный год работы сверх установленной законом нормы. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, кто может получить такую надбавку и как ее рассчитывают.

Пенсии и требования к стажу в Украине регулярно пересматривают, но доплата за сверхнормативный стаж остается одной из важнейших надбавок. Кто может на нее рассчитывать, разъяснили в Пенсионном фонде Украины.

За каждый полный год сверхнормативного страхового стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее исчисленного размера, поясняют в Пенсионном фонде Украины. Речь о пенсионерах, чей стаж превышает установленную законом норму.

При этом есть ограничение: доплата за год «лишнего» стажа не может быть больше 1% прожиточного минимума. В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная надбавка за один такой год — 25,95 гривни.

Норма стажа зависит от того, когда назначили пенсию. Если до октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин. Если после октября 2011 года — свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

Для пенсионеров, которые продолжают работать, действует отдельный порядок: доплату рассчитывают по прожиточному минимуму, который действовал на момент назначения пенсии. После увольнения с работы выплату пересчитают уже по актуальному прожиточному минимуму на момент увольнения.

Как проверить стаж и получить доплату

Свой страховой стаж можно просмотреть в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Если обнаружились неучтенные периоды стажа, нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ или подать заявление через личный кабинет, приложив документы, подтверждающие неучтенный стаж.

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