З 40 роками стажу розмір пенсії залежить передусім від офіційної зарплати: мінімум становить близько 3 000–3 200 гривень, а за високого заробітку — від 6 000 гривень і більше, тож еквівалент 100 доларів перетинають не всі.

Пенсія за 40 років стажу в Україні залежить не лише від кількості відпрацьованих років — вирішальним залишається рівень офіційної зарплати, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Тож восени 2026 року двоє людей з однаковим стажем можуть отримувати кардинально різні суми, і лише частина з них перетне позначку еквівалента 100 доларів.

Скільки нарахують за мінімального заробітку

У 2026 році базовий мінімум пенсії становить 2 684 гривні. Для людей із 40-річним стажем виплата автоматично збільшується завдяки надбавці за кожен рік понад норму: доплата йде за стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. У підсумку такий пенсіонер отримує приблизно 3 000–3 200 гривень — це все ще менше за еквівалент 100 доларів.

Коли пенсія перевищує 100 доларів

Натомість українці, які мали офіційні зарплати на рівні або вище середньої по країні, отримують значно більші суми. За даними Пенсійного фонду України, які наводить «Перший бізнесовий», пенсії для людей із 40 роками стажу та високим коефіцієнтом заробітку можуть становити 6 000–8 000 гривень, а в окремих випадках — понад 10 000 гривень. Такі виплати вже перевищують еквівалент 100 доларів.

Чому стаж сам по собі нічого не гарантує

У формулі розрахунку вирішальним є коефіцієнт заробітку — співвідношення офіційної зарплати людини до середньої зарплати по країні, яка закладається в основу нарахувань. Чим вищою була «біла» зарплата і чим більше ЄСВ сплатив роботодавець, тим більшою буде виплата навіть за однакового стажу. Тому ті, хто роками отримував зарплату «у конверті», навіть із 40-річним стажем залишаться близькими до мінімальних нарахувань.

Як дізнатися розмір своєї пенсії

Перевірити накопичений страховий стаж і персоніфіковані дані про заробіток можна в електронному кабінеті Пенсійного фонду України на порталі portal.pfu.gov.ua. Після авторизації через кваліфікований електронний підпис або BankID у розділі про страховий стаж відображається, скільки років зараховано і який коефіцієнт заробітку враховано. Це дозволяє заздалегідь оцінити, на яку виплату можна розраховувати після виходу на пенсію.

Головний висновок простий: сам факт 40 років стажу ще не означає, що пенсія «сягне» 100 доларів — усе вирішує офіційний заробіток протягом трудового життя.

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