Пенсійний фонд України пояснив, чому стаж за паперовою трудовою книжкою може не збігатися з даними електронного реєстру застрахованих осіб. Причина — принципово різні правила обліку стажу до та після 1 січня 2004 року.

Стаж для пенсії в Україні нерідко стає предметом суперечок, коли записи в паперовій трудовій книжці не збігаються з даними електронного реєстру Пенсійного фонду. У ПФУ пояснили, чому так стається і що з цим робити майбутньому пенсіонеру.

Де пролягає межа: до і після 2004 року

Ключовою розділовою датою в обліку трудового стажу є 1 січня 2004 року. Як пояснюють у Пенсійному фонді з посиланням на роз'яснення «Судово-юридичної газети», після цієї дати до страхового стажу зараховують уже не записи в книжці, а виключно фактично сплачені страхові внески.

До 2004 року головним документом, що підтверджує роботу, залишається паперова трудова книжка. У цей період до стажу зараховували також очне навчання у вишах, строкову військову службу та період догляду за дитиною. Саме тому старі книжки часто «багатші» на роки, ніж сучасний електронний облік.

Що враховують після 2004 року

Після 1 січня 2004 року система спирається лише на Реєстр застрахованих осіб. Період роботи зараховують тільки за умови повної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо роботодавець сплатив внесок у розмірі, меншому за мінімальний, такий місяць зарахують частково.

Важливий нюанс: навчання у вишах після 2004 року більше не входить до страхового стажу. Натомість роки очного студентства, здобуті до 2004 року, зараховують до загального страхового стажу — за наявності диплома.

Педагогічна вислуга — окрема історія

У ПФУ наголошують на різниці між страховим і спеціальним педагогічним стажем. Період навчання в інститутах чи коледжах за жодних умов не зараховують до вислуги років освітян: педагогічний стаж для виплати надбавок нараховують лише за офіційну роботу на відповідних посадах.

Як перевірити та узгодити дані

Контролювати свій стаж можна самостійно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там формують довідки ОК-5 та ОК-7, у яких видно весь зарахований стаж і сплачені внески.

Якщо робочі періоди до 2004 року не відображаються в базі, їх можна відновити: для цього знадобляться архівні довідки, накази підприємства або відомості про виплату заробітної плати. Паперову трудову книжку радять оцифрувати заздалегідь, щоб не затримати оформлення пенсійних виплат.

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