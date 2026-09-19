Сєвєродонецька громада розширила перелік школярів, які можуть отримати разову грошову допомогу перед початком навчального року. Розмір виплати — 2500 гривень на кожну дитину. Як повідомляє видання «Трибун» з посиланням на голову Луганської ОВА Олексія Харченка, заяви вже приймають.
Хто має право на виплату
Допомогу призначають дітям, які з 1 вересня 2026 року навчаються в закладах загальної середньої освіти Сєвєродонецької громади та перебувають на підконтрольній Україні території.
Обов'язкова умова — дитина має бути зареєстрована на території громади станом на 1 вересня або стояти на обліку ВПО в управлінні соціального захисту населення Сєвєродонецької військової адміністрації. Право на гроші також мають діти, які станом на 24 лютого 2022 року були на обліку ВПО та до цієї дати проживали в громаді.
Кошти спрямують не всім учням, а лише окремим категоріям:
- дітям із багатодітних сімей;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям з інвалідністю;
- дітям загиблих військовослужбовців;
- дітям військовослужбовців, які зазнали поранення, контузії чи травми під час бойових дій у період воєнного стану.
Які документи знадобляться
До заяви додають копії документів заявника та дитини: паспорт або ID-картку, податкові номери, свідоцтво про народження, документи про представництво інтересів дитини, а також довідки ВПЛ — за наявності.
Окремо потрібні банківські реквізити, довідка з навчального закладу про зарахування дитини на 2026–2027 навчальний рік і довідка про неотримання допомоги за фактичним місцем проживання. Для окремих категорій вимагатимуть додаткове підтвердження статусу. Копії документів заявник завіряє поміткою «згідно з оригіналом».
Куди та до якого терміну подати заяву
Документи можна подати особисто або надіслати на електронну адресу Сєвєродонецького ЦНАП — cnap@sed-rada.gov.ua.
Заяви приймають до 30 листопада 2026 року. Якщо протягом 15 днів не надати всі необхідні документи, у виплаті можуть відмовити. Додаткова інформація за телефоном: 093 415 08 56.