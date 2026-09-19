Сєвєродонецька громада розширила перелік школярів, які можуть отримати разову виплату 2500 гривень на дитину. Заяви приймають до 30 листопада 2026 року.

Сєвєродонецька громада розширила перелік школярів, які можуть отримати разову грошову допомогу перед початком навчального року. Розмір виплати — 2500 гривень на кожну дитину. Як повідомляє видання «Трибун» з посиланням на голову Луганської ОВА Олексія Харченка, заяви вже приймають.

Хто має право на виплату

Допомогу призначають дітям, які з 1 вересня 2026 року навчаються в закладах загальної середньої освіти Сєвєродонецької громади та перебувають на підконтрольній Україні території.

Обов'язкова умова — дитина має бути зареєстрована на території громади станом на 1 вересня або стояти на обліку ВПО в управлінні соціального захисту населення Сєвєродонецької військової адміністрації. Право на гроші також мають діти, які станом на 24 лютого 2022 року були на обліку ВПО та до цієї дати проживали в громаді.

Кошти спрямують не всім учням, а лише окремим категоріям:

дітям із багатодітних сімей;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям з інвалідністю;

дітям загиблих військовослужбовців;

дітям військовослужбовців, які зазнали поранення, контузії чи травми під час бойових дій у період воєнного стану.

Які документи знадобляться

До заяви додають копії документів заявника та дитини: паспорт або ID-картку, податкові номери, свідоцтво про народження, документи про представництво інтересів дитини, а також довідки ВПЛ — за наявності.

Окремо потрібні банківські реквізити, довідка з навчального закладу про зарахування дитини на 2026–2027 навчальний рік і довідка про неотримання допомоги за фактичним місцем проживання. Для окремих категорій вимагатимуть додаткове підтвердження статусу. Копії документів заявник завіряє поміткою «згідно з оригіналом».

Куди та до якого терміну подати заяву

Документи можна подати особисто або надіслати на електронну адресу Сєвєродонецького ЦНАП — cnap@sed-rada.gov.ua.

Заяви приймають до 30 листопада 2026 року. Якщо протягом 15 днів не надати всі необхідні документи, у виплаті можуть відмовити. Додаткова інформація за телефоном: 093 415 08 56.