У Київській області за вісім місяців 2026 року за сприяння служби зайнятості роботу знайшли 226 захисників і захисниць. Для ветеранів доступні вакансії, професійне навчання та гранти на власну справу.

Підтримка ветеранів на Київщині стабільно розширюється — за вісім місяців 2026 року служба зайнятості допомогла знайти роботу 226 захисникам і захисницям. Київська область увійшла до числа регіонів, де працевлаштували найбільше учасників бойових дій за цей період.

Скільки ветеранів знайшли роботу на Київщині

Про це повідомляє видання Life.Київ, спираючись на дані служби зайнятості. Загалом упродовж січня — серпня її послугами по всій Україні скористалися майже 13 тисяч учасників бойових дій. Фахівці допомагають клієнтам визначитися з професійним напрямом, підібрати актуальні вакансії, пройти навчання або ж започаткувати власну справу.

На Київщині за той самий період роботу отримали 226 людей. Під час консультацій спеціалісти враховують попередній досвід військовослужбовців, стан здоров'я, освіту, професійні навички та побажання щодо майбутньої роботи. Ветеранам пропонують вакансії у виробництві, транспорті, охороні, будівництві, сфері послуг, торгівлі та адміністративній діяльності.

Важливу роль відіграє профорієнтаційна підтримка: за звітний період такі послуги отримали понад 10 тисяч захисників і захисниць, що на 16% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Консультації допомагають оцінити власні компетенції та зрозуміти, які навички варто додатково розвинути.

Навчання, гранти та інклюзивні робочі місця

Окремий напрям підтримки — професійне навчання. Упродовж восьми місяців 950 захисників і захисниць пройшли підготовку або підвищили кваліфікацію, а кількість учасників таких програм зросла на 38% порівняно з минулим роком. Ветерани можуть опанувати затребувану професію, пройти перепідготовку чи вивчити сучасні цифрові інструменти.

Тим, хто хоче відкрити власну справу, допомагають грантами. За вісім місяців 2026 року гранти на створення або розвиток бізнесу отримали 495 ветеранів і ветеранок, а загалом від початку року учасники бойових дій та члени їхніх родин одержали 939 грантів. Середній розмір гранту перевищив 488 тисяч гривень, а завдяки новим підприємствам створили понад тисячу робочих місць.

Найчастіше ветерани обирають напрями, де можна поступово розвивати бізнес: мобільне харчування, технічне обслуговування автомобілів і роздрібну торгівлю. Для учасників бойових дій, які отримали інвалідність, роботодавці можуть облаштовувати робочі місця з урахуванням індивідуальних потреб, а витрати на такі роботи компенсуються.

Як скористатися підтримкою служби зайнятості

Щоб знайти роботу, пройти навчання або отримати грант, ветеранам достатньо звернутися до найближчого центру служби зайнятості в Київській області. Фахівці безкоштовно допоможуть скласти резюме, підберуть вакансії за досвідом і станом здоров'я, а за потреби скерують на навчання чи проконсультують щодо програми грантів на власну справу.

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