Власники зруйнованого війною житла можуть отримати компенсацію за програмою «єВідновлення», навіть якщо мають у власності іншу квартиру чи будинок.

Житловий сертифікат єВідновлення для військових — лише один із напрямів державної програми, і тепер з'явилося важливе роз'яснення: власники зруйнованого житла можуть отримати компенсацію, навіть якщо мають у власності іншу квартиру чи будинок.

Наявність додаткової нерухомості сама по собі не є підставою для відмови у виплаті за програмою "єВідновлення". Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольга Алтуніна, передає Finteco з посиланням на Transparency International Ukraine.

Компенсація не залежить від кількості житла

Поширена думка, що компенсацію за зруйноване житло отримують лише ті, хто не має іншої нерухомості, не відповідає умовам програми. Якщо через бойові дії знищено приватний будинок, а його власник має квартиру в іншому населеному пункті, він однаково може подати заяву на компенсацію за зруйнований будинок.

Право на компенсацію може стосуватися й кількох об'єктів одночасно. Якщо людині належали два будинки та обидва зруйновані, питання виплати за кожен об'єкт розглядається окремо.

Водночас наявність лише одного зруйнованого помешкання не означає автоматичного отримання компенсації поза чергою. У програмі визначені окремі категорії громадян, які мають пріоритет на виплату.

Які умови потрібно виконати

Головна умова — підтвердити право власності на зруйнований об'єкт. Відомості про нього мають бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а факт знищення житла — підтверджений у встановленому порядку. Тож перед поданням заяви варто перевірити, чи є інформація про нерухомість у реєстрі.

Особливу увагу цьому варто приділити власникам, які оформлювали право власності на житло до 2013 року. Якщо даних у Державному реєстрі немає, це не означає автоматичної втрати права на нерухомість: однак право власності доведеться підтвердити, а відомості внести до реєстру.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

Після підтвердження необхідних даних власник має повідомити про знищення нерухомості та подати заяву на компенсацію. Якщо у виплаті відмовляють саме через наявність іншої квартири чи будинку, варто попросити надати рішення із зазначенням конкретної підстави для відмови.

У разі порушення права на компенсацію можна звернутися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини електронною поштою. Такий крок дозволяє оскаржити неправомірну відмову та домогтися розгляду заяви за правилами програми.

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