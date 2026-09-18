Дефіцит пального в Україні не очікується, однак через прицільні атаки росіян на логістику можливі тимчасові перебої з постачанням — водіям і бізнесу радять сформувати невеликий резерв.

Ціни на пальне в Україні знову зросли, а тепер експерти радять українцям завчасно потурбуватися про невеликий резерв бензину та дизеля.

В Україні наразі немає підстав очікувати загального дефіциту пального. Однак через прицільні удари російських окупантів по паливній інфраструктурі можливі тимчасові перебої з постачанням. Щоб уникнути черг на АЗС та ажіотажу, водіям, бізнесу та місцевій владі варто завчасно сформувати певний резерв.

Про це заявив директор консалтингової групи «А-95» та експерт паливного ринку Сергій Куюн, повідомляє ТСН із посиланням на Новини.LIVE.

Що саме радить експерт

Куюн запевняє: заправні станції працюють, постачання триває, і з пальним «буде все гаразд». Тому ситуацію варто сприймати не як початок кризи, а як тероризування мирного населення, зазначив фахівець.

«У мене немає сумнівів, що буде все гаразд з пальним. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація навколо атак на наші логістичні коридори. Тобто якщо ворог атакуватиме, а він це вже робить, то я не виключаю, що можуть бути певні перебої з постачанням», — зазначив він.

У разі пошкодження ключових маршрутів, за словами експерта, знадобиться певний час на відновлення об'єктів або перенаправлення паливних потоків новими каналами. Саме для того, щоб безболісно пережити ці технічні паузи, фахівець радить не відкладати заправлення та підготувати невеликі запаси.

Кому потрібен резерв пального

Сергій Куюн закликав усіх, у кого є така можливість, — від звичайних водіїв до громадських організацій, муніципалітетів і комерційних промислових компаній — мати певний запас пального.

«Я закликаю тих, у кого є така можливість — від водіїв до громадських організацій, муніципалітетів, комерційних промислових компаній, — усе ж мати певний запас пального для того, щоб пройти ці періоди, коли ми налагоджуватимемо нові канали поставки або просто їх ремонтуватимемо», — пояснив експерт.

За його словами, такий резерв не пропаде: «А пальне і ці гроші — вони не пропадуть». Головна мета заклику — уникнути ажіотажу, коли всі водночас кинуться на заправку. Експерт наголошує, що потрібно бути готовими до можливих пауз заздалегідь.

Раніше у військовій адміністрації Києва пояснили, навіщо Росія цілить по АЗС і чи загрожує столиці раптовий дефіцит пального.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне в Києві: експерти розповіли, чи подорожчає бензин і дизель після атак на АЗС.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Рівненській області: яка ситуація на ринках і в супермаркетах.