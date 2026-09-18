Подорожчання зелені в Україні цього тижня виявилося нерівномірним: кінза додала в ціні 40%, а базилік і частина салатів, навпаки, подешевшали.

Подорожчання в Україні набирає обертів і в сегменті зелені — цього тижня гуртовий ринок «Столичний» зафіксував різкий стрибок цін на окремі види зелені та салатів, повідомляє agronews.ua.

Найбільше додала в ціні кінза — одразу на 40%. Тепер її оптова вартість сягає 400 гривень за кілограм на верхній межі, а середня ціна становить 350 гривень. Такий стрибок робить кінзу однією з найдорожчих позицій серед зелені цього тижня.

Рукола подорожчала на 32% і тепер коштує до 350 гривень за кілограм при середній ціні 330 гривень. Салат «Лолло Біондо» додав у ціні 11,11% — його продають до 105 гривень за кілограм, середня ціна — 100 гривень.

Водночас не вся зелень дорожчала. Базилік зелений, навпаки, подешевшав на 10% — до 300 гривень за кілограм на верхній межі при середній ціні 270 гривень. Салат «Айсберг» також знизився в ціні на 4%: до 125 гривень за кілограм, середня ціна — 120 гривень.

Різноспрямована динаміка пояснюється сезонними коливаннями попиту та пропозиції на гуртовому ринку. Поки частина позицій дорожчає через зниження обсягів поставок, інші види зелені, навпаки, дешевшають завдяки стабільному надходженню продукції.

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