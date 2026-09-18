Подорожание зелени в Украине на этой неделе оказалось неравномерным: кинза прибавила в цене 40%, а базилик и часть салатов, наоборот, подешевели.

Подорожание в Украине набирает обороты и в сегменте зелени — на этой неделе оптовый рынок «Столичный» зафиксировал резкий скачок цен на отдельные виды зелени и салатов, сообщает agronews.ua.

Больше всего выросла в цене кинза — сразу на 40%. Теперь ее оптовая стоимость достигает 400 гривен за килограмм на верхней границе, а средняя цена составляет 350 гривен. Такой скачок делает кинзу одной из самых дорогих позиций среди зелени на этой неделе.

Рукола подорожала на 32% и теперь стоит до 350 гривен за килограмм при средней цене 330 гривен. Салат «Лолло Биондо» прибавил в цене 11,11% — его продают до 105 гривен за килограмм, средняя цена — 100 гривен.

В то же время не вся зелень дорожала. Базилик зеленый, наоборот, подешевел на 10% — до 300 гривен за килограмм на верхней границе при средней цене 270 гривен. Салат «Айсберг» также снизился в цене на 4%: до 125 гривен за килограмм, средняя цена — 120 гривен.

Разнонаправленная динамика объясняется сезонными колебаниями спроса и предложения на оптовом рынке. Пока часть позиций дорожает из-за снижения объемов поставок, другие виды зелени, наоборот, дешевеют благодаря стабильному поступлению продукции.

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