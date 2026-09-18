Салат из свеклы — свежее, но сытное блюдо, которое удобно готовить заранее: достаточно заправить его перед подачей, и гости попросят добавки.

Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а салат из свеклы с фетой и фундуком готовится совсем иначе. Это свежее, но при этом сытное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и к будничному обеду, и к праздничному столу. Секрет — в сочетании запечённой свеклы, нежной зелени, рассыпчатой феты, хрустящих орехов и лёгкой медово-бальзамической заправки.

Ингредиенты для салата из свеклы

225 г салатной зелени или детского шпината;

300–450 г (2–3 стакана) запечённой свеклы, нарезанной кубиками примерно 1–1,5 см;

150 г (1 стакан) сыра фета (подойдёт и голубой сыр);

около 90 г (⅔ стакана) обжаренного и измельчённого фундука.

Для медово-бальзамической заправки:

3 ст. л. бальзамического уксуса (или шампанского);

1 ст. л. мёда;

1 ст. л. горчицы;

1 ч. л. соли;

1 зубчик чеснока, очищенный и пропущенный через пресс;

80 мл оливкового масла.

Как приготовить салат из свеклы: пошагово

Свеклу можно купить уже отварной или приготовить самостоятельно. Чтобы отварить, тщательно вымойте свеклу без хвостиков и положите в кастрюлю с водой. Варите примерно 1–2 часа, пока нож не будет входить без сопротивления. Дайте остыть минут 10, затем снимите кожицу. Полностью остудите перед нарезкой.

Чтобы запечь в духовке, заверните вымытую свеклу в фольгу и запекайте на противне при температуре 190 °C в течение 1–2 часов — до мягкости, когда нож проходит без сопротивления. Дайте остыть, очистите и полностью остудите. Нарежьте свеклу кубиками примерно 1–1,5 см.

Обжарьте фундук в разогретой до 175 °C духовке около 5–7 минут, несколько раз перемешивая, до появления аромата. Когда орехи остынут, перетрите их между ладонями, чтобы снять шелуху, выберите очищенные ядра и не слишком мелко порубите ножом.

Для заправки смешайте 3 столовые ложки бальзамического уксуса, по 1 столовой ложке мёда и горчицы, 1 чайную ложку соли и пропущенный через пресс зубчик чеснока до однородности. Постепенно, тонкой струйкой вливайте оливковое масло, постоянно взбивая венчиком. Готовую заправку можно хранить в холодильнике; если она расслоится, просто взбейте её перед использованием. Попробуйте на вкус и при необходимости отрегулируйте соль или уксус.

Соберите салат слоями: сначала зелень, затем свеклу, сверху — раскрошенная фета и измельчённый фундук. На этом этапе блюдо можно убрать в холодильник до подачи. Заправку добавляйте только непосредственно перед тем, как подавать.

Подавайте салат из свеклы сразу после заправки. Если заправка получилась слишком густой, добавьте немного холодной воды и взбейте до нужной консистенции. Готовое блюдо без заправки можно хранить в холодильнике до подачи.

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