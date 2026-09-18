Куриное филе, запечённое в сладко-пряном соусе барбекю, — это сочный ужин на скорую руку: всего шесть ингредиентов и около получаса времени.

Курицу в сливочном соусе мы уже публиковали — а куриное филе в соусе барбекю готовится ещё проще. Это нежное мясо, которое сначала быстро маринуется в сладко-пряном соусе, а затем запекается в духовке до сочности. В результате получается блюдо с минимальным набором продуктов, которое каждый раз выходит одинаково вкусным.

Ингредиенты для куриного филе в соусе барбекю

На 4 порции понадобятся:

4 больших куриных филе без кожи и костей (примерно 900 г всего);

240 мл соуса барбекю;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1 чайная ложка копчёной паприки;

1/2 чайной ложки соли;

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца.

Как приготовить куриное филе: пошагово

1. Разогрейте духовку до 200 °C. В большой миске смешайте венчиком соус барбекю, чесночный порошок, копчёную паприку, соль и молотый перец.

2. Положите куриное филе в миску, перемешайте щипцами, чтобы каждый кусок был полностью покрыт соусом, и оставьте мариноваться, пока духовка нагревается.

3. Выложите филе в один слой в большую форму для запекания (примерно 23×33 см) и полейте сверху оставшимся соусом.

4. Запекайте без крышки 25 минут или до тех пор, пока температура в самой толстой части филе не достигнет 74 °C — проверяйте кухонным термометром.

5. Достаньте блюдо из духовки, накройте фольгой и дайте отдохнуть 5–10 минут.

6. Полейте мясо соусом, собравшимся на дне формы, нарежьте куриное филе ломтиками и подавайте с гарниром.

Вкуснее всего такое куриное филе сразу после запекания — соус со дна можно выложить ложкой на рис или брокколи. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней, а если хотите заморозить — полностью остудите и держите целые куриные филе до 3 месяцев.

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