Пенсионерам с наименьшими выплатами готовят расширение программы доплат. Речь о надбавках за сверхурочный стаж, возрастных доплатах и повышенных выплатах для льготных категорий — суммарно минимальные пенсии могут вырасти на 500–1500 гривен.

Доплаты к пенсии в Украине вновь в центре внимания — правительство и Пенсионный фонд готовят обновление системы поддержки украинцев, которые получают наименьшие выплаты. Новые надбавки коснутся прежде всего тех, чья пенсия не дотягивает до фактического прожиточного минимума.

Как сообщает Перший бізнесовий, программа доплат должна частично компенсировать рост цен и подорожание базовых услуг. Расширение поддержки охватывает сразу несколько механизмов, поэтому рост пенсии будет зависеть от стажа, возраста и льготного статуса конкретного человека.

Надбавка за сверхурочный стаж

Главным элементом повышения станет доплата за сверхурочный стаж. Если у человека лет работы больше, чем предусмотрено минимумом, каждый дополнительный год увеличивает выплату на фиксированную сумму. Для многих пожилых людей именно эта надбавка станет основой роста пенсии — она позволяет добавить несколько сотен гривен каждый месяц.

Возрастные надбавки

Отдельно будут действовать возрастные доплаты. Граждане в возрасте 70+, 75+ и 80+ будут получать ежемесячные надбавки — от 300 до более 570 гривен в зависимости от возрастной группы. Эти выплаты начисляются автоматически, если данные о возрасте и стаже корректно отражены в реестрах ПФУ.

Кто в льготных категориях

Повышенные доплаты предусмотрены и для льготных категорий: участники боевых действий, лица с инвалидностью, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и граждане с особыми заслугами перед Украиной. В некоторых случаях сумма надбавок может превышать базовый размер пенсии, существенно увеличивая общий доход.

По оценкам, совокупность надбавок может увеличить минимальные пенсии на 500–1500 гривен в зависимости от категории и стажа.

Когда доплату могут не назначить

Пенсионный фонд предупреждает: доплаты не назначат, если в документах есть расхождения или отсутствуют подтвержденные данные о стаже или льготном статусе. Пенсионерам советуют проверить информацию в электронном кабинете на портале ПФУ и при необходимости обновить справки — это позволит получить повышение уже со следующего месяца.

Ранее Politeka сообщала, кому в Киевской области дадут доплаты к пенсии.

Также Politeka сообщала, кому из чернобыльцев нужно подтвердить проживание для доплаты к пенсии.

Как сообщала Politeka, от чего зависит размер надбавки за стаж в Винницкой области.