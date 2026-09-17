Долги за коммунальные услуги пугают украинцев отключением света, газа или воды, однако перерасчет долга за газ вполне реален, если начисления сделали ошибочно. Особенно запутанной бывает ситуация, когда у дома несколько совладельцев, а договор с газовой компанией оформили только на одного из них.
Как пишет издание «На пенсии», в редакцию обратилась 86-летняя жительница Днепропетровской области, которой приходят счета и уведомления о задолженности. В доме, где у нее лишь доля, живут несколько семей и установлен один общий газовый счетчик, но договор оформили именно на нее.
На кого оформляют договор
Если дом принадлежит нескольким людям, договор могут заключить с одним из совладельцев. Для этого нужно письменное согласие остальных совладельцев, а соответствующая отметка должна быть в заявлении-присоединении. Поэтому прежде всего надо выяснить, какой именно договор оформлен — на поставку или распределение газа, было ли письменное согласие других совладельцев и на основании каких документов человека определили потребителем.
Важно: сам факт, что у дома несколько совладельцев, еще не означает, что долг автоматически делится между ними по долям. Придется проверить договор, лицевой счет, данные об объекте, показания счетчика и порядок начислений.
С чего начать перерасчет
Прежде всего стоит письменно обратиться к поставщику газа и оператору газораспределительной системы. В заявлении следует попросить предоставить копию действующего договора и заявления-присоединения, объяснить, на основании каких документов его оформили именно на вас, и предоставить информацию о письменном согласии других совладельцев.
Кроме того, в заявлении стоит требовать детальный расчет долга — за какой период и как он возник, провести сверку начисленных и уплаченных сумм, проверить правильность данных о доме и совладельцах, проверить, как определяли объем потребленного газа по общему счетчику, а при ошибке — исправить данные и провести перерасчет.
Какие документы приложить
К заявлению желательно приложить копии документов о праве собственности на долю дома, документы с площадью дома и долями совладельцев, договор или заявление-присоединение, если они на руках, счета за газ, уведомления или расчет задолженности, документы о счетчике, а также предыдущие заявления в газовые компании и полученные ответы.
Расторгать договор сразу не обязательно. Сначала стоит понять, правильно ли он оформлен и как именно возник долг. Только после проверки документов станет ясно, что делать дальше: менять данные потребителя, переоформить договор, требовать перерасчета или решать вопрос иначе.
Главная рекомендация: если вам выставили долг за газ, с которым вы не согласны, не ограничивайтесь устными разговорами — подайте письменное заявление и требуйте объяснить, за что, за какой период и на основании каких данных вам начислили долг.
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