Перерасчет долга за газ возможен, если вы не согласны с начислениями. Рассказываем, с чего начать, какие документы подготовить и как требовать перерасчет, если долг приписали ошибочно.

Долги за коммунальные услуги пугают украинцев отключением света, газа или воды, однако перерасчет долга за газ вполне реален, если начисления сделали ошибочно. Особенно запутанной бывает ситуация, когда у дома несколько совладельцев, а договор с газовой компанией оформили только на одного из них.

Как пишет издание «На пенсии», в редакцию обратилась 86-летняя жительница Днепропетровской области, которой приходят счета и уведомления о задолженности. В доме, где у нее лишь доля, живут несколько семей и установлен один общий газовый счетчик, но договор оформили именно на нее.

На кого оформляют договор

Если дом принадлежит нескольким людям, договор могут заключить с одним из совладельцев. Для этого нужно письменное согласие остальных совладельцев, а соответствующая отметка должна быть в заявлении-присоединении. Поэтому прежде всего надо выяснить, какой именно договор оформлен — на поставку или распределение газа, было ли письменное согласие других совладельцев и на основании каких документов человека определили потребителем.

Важно: сам факт, что у дома несколько совладельцев, еще не означает, что долг автоматически делится между ними по долям. Придется проверить договор, лицевой счет, данные об объекте, показания счетчика и порядок начислений.

С чего начать перерасчет

Прежде всего стоит письменно обратиться к поставщику газа и оператору газораспределительной системы. В заявлении следует попросить предоставить копию действующего договора и заявления-присоединения, объяснить, на основании каких документов его оформили именно на вас, и предоставить информацию о письменном согласии других совладельцев.

Кроме того, в заявлении стоит требовать детальный расчет долга — за какой период и как он возник, провести сверку начисленных и уплаченных сумм, проверить правильность данных о доме и совладельцах, проверить, как определяли объем потребленного газа по общему счетчику, а при ошибке — исправить данные и провести перерасчет.

Какие документы приложить

К заявлению желательно приложить копии документов о праве собственности на долю дома, документы с площадью дома и долями совладельцев, договор или заявление-присоединение, если они на руках, счета за газ, уведомления или расчет задолженности, документы о счетчике, а также предыдущие заявления в газовые компании и полученные ответы.

Расторгать договор сразу не обязательно. Сначала стоит понять, правильно ли он оформлен и как именно возник долг. Только после проверки документов станет ясно, что делать дальше: менять данные потребителя, переоформить договор, требовать перерасчета или решать вопрос иначе.

Главная рекомендация: если вам выставили долг за газ, с которым вы не согласны, не ограничивайтесь устными разговорами — подайте письменное заявление и требуйте объяснить, за что, за какой период и на основании каких данных вам начислили долг.

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