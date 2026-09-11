Комунальні підприємства мають законне право припинити надання послуг неплатникам, але раптово залишити споживача без світла, газу чи води не можуть. Розповідаємо, за якої заборгованості можуть відключити, яке попередження є обов'язковим і скільки часу дають на погашення боргу.

Відключення світла в Україні може статися не лише через планові графіки — комунальні підприємства мають законне право припинити надання послуг ще й неплатникам. Водночас раптово, без жодного попередження, залишити споживача без світла, газу чи води закон не дозволяє.

Головне, що треба знати: єдиної загальнонаціональної «порогової суми», за якої постачальник зобов'язаний вимкнути послугу, не існує. На практиці більше важить не конкретна цифра в платіжці, а те, скільки місяців поспіль людина взагалі не платила. Точні умови прописані в договорі з конкретним постачальником — саме там вказано, який строк несплати запускає процедуру відключення.

Як нагадує видання «Шелтер», попередження — обов'язкова умова відключення: припинити постачання без нього законно не можуть. Як пояснюють фахівці Центру допомоги пенсіонерам «Пенсіон», строки й порядок для кожної послуги різні.

Строки попередження для кожної послуги

Електроенергія. Постачальник має письмово повідомити про загрозу відключення щонайменше за 10 робочих днів до запланованої дати. Якщо за цей час борг погашено або укладено договір реструктуризації, постачання не припиняють.

Постачальник має письмово повідомити про загрозу відключення щонайменше за 10 робочих днів до запланованої дати. Якщо за цей час борг погашено або укладено договір реструктуризації, постачання не припиняють. Вода. Діє аналогічне попередження: відключити можуть, якщо борг не погашено протягом певного строку після повідомлення — найчастіше йдеться приблизно про місяць.

Діє аналогічне попередження: відключити можуть, якщо борг не погашено протягом певного строку після повідомлення — найчастіше йдеться приблизно про місяць. Газ. Після усунення причини відключення послугу відновлюють протягом кількох днів — у містах швидше, у селах довше. Але все це коштом споживача, який окремо оплачує саму процедуру відключення та підключення.

Після усунення причини відключення послугу відновлюють протягом кількох днів — у містах швидше, у селах довше. Але все це коштом споживача, який окремо оплачує саму процедуру відключення та підключення. Опалення. Виняток — центральне опалення в багатоквартирних будинках: якщо система спільна на весь будинок чи під'їзд, відключити окрему квартиру технічно найчастіше неможливо. Це не означає, що «нічого не буде»: замість відключення продовжує нараховуватися пеня — до 0,01% суми боргу за кожен день прострочення, але не більш як 100% загальної суми. Сам борг усе одно стягують через суд.

Про масштаб проблеми свідчать дані Держстату: станом на кінець червня 2026 року загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги сягнула 104,2 млрд грн. І хоча від початку року вона дещо скоротилася, сума все одно залишається значною. Найбільше українці заборгували за тепло та гарячу воду, газ і електроенергію — саме на ці послуги припадає основна частина сукупного боргу.

Лист чи SMS від постачальника — не формальність, яку можна відкласти. Це фактично останній момент, коли ситуацію ще можна вирішити оплатою або розстрочкою — без судів і виконавців.

Що робити, якщо отримали попередження про відключення

Спершу перевірте суму заборгованості й звірте її з власними квитанціями. Якщо є розбіжність — зверніться до постачальника із заявою про звірку розрахунків. Якщо борг підтверджується, але сплатити всю суму одразу не виходить, не ігноруйте повідомлення: попросіть укласти договір реструктуризації, щоб розбити заборгованість на частини. Зазвичай для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код та саме попередження від постачальника. Укладення такого договору зупиняє процедуру відключення.

Також перевірте, чи не належите ви до категорій, яким заборонено відключати послуги в опалювальний період, — деталі зазначені в договорі та в рішенні місцевої влади.

Раніше Politeka повідомляла, не забудьте зарядити павербанки: стало відомо про відключення світла в Чернігові 11 та 12 вересня.

Також Politeka повідомляла, світла не буде з ранку до вечора: опубліковано графіки відключення в Кіровоградській області 11 та 12 вересня.