Отключение света в Украине может произойти не только из-за плановых графиков — коммунальные предприятия имеют законное право прекратить предоставление услуг еще и неплательщикам. В то же время внезапно, без какого-либо предупреждения, оставить потребителя без света, газа или воды закон не позволяет.
Главное, что нужно знать: единой общенациональной «пороговой суммы», при которой поставщик обязан отключить услугу, не существует. На практике больше значит не конкретная цифра в платежке, а то, сколько месяцев подряд человек вообще не платил. Точные условия прописаны в договоре с конкретным поставщиком — именно там указано, какой срок неуплаты запускает процедуру отключения.
Как напоминает издание «Шелтер», предупреждение — обязательное условие отключения: прекратить поставку без него законно не могут. Как поясняют специалисты Центра помощи пенсионерам «Пенсион», сроки и порядок для каждой услуги разные.
Сроки предупреждения для каждой услуги
- Электроэнергия. Поставщик обязан письменно уведомить об угрозе отключения не менее чем за 10 рабочих дней до запланированной даты. Если за это время долг погашен или заключен договор реструктуризации, поставку не прекращают.
- Вода. Действует аналогичное предупреждение: отключить могут, если долг не погашен в течение определенного срока после уведомления — чаще всего речь идет примерно о месяце.
- Газ. После устранения причины отключения услугу восстанавливают в течение нескольких дней — в городах быстрее, в селах дольше. Но все это за счет потребителя, который отдельно оплачивает саму процедуру отключения и подключения.
- Отопление. Исключение — центральное отопление в многоквартирных домах: если система общая на весь дом или подъезд, отключить отдельную квартиру технически чаще всего невозможно. Это не значит, что «ничего не будет»: вместо отключения продолжает начисляться пеня — до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы. Сам долг все равно взыскивают через суд.
О масштабе проблемы свидетельствуют данные Госстата: по состоянию на конец июня 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 104,2 млрд грн. И хотя с начала года она несколько сократилась, сумма все равно остается значительной. Больше всего украинцы должны за тепло и горячую воду, газ и электроэнергию — именно на эти услуги приходится основная часть совокупного долга.
Письмо или SMS от поставщика — не формальность, которую можно отложить. Это фактически последний момент, когда ситуацию еще можно решить оплатой или рассрочкой — без судов и исполнителей.
Что делать, если получили предупреждение об отключении
Сначала проверьте сумму задолженности и сверьте ее с собственными квитанциями. Если есть расхождение — обратитесь к поставщику с заявлением о сверке расчетов. Если долг подтверждается, но оплатить всю сумму сразу не получается, не игнорируйте уведомление: попросите заключить договор реструктуризации, чтобы разбить задолженность на части. Обычно для этого нужны паспорт, идентификационный код и само предупреждение от поставщика. Заключение такого договора останавливает процедуру отключения.
Также проверьте, не относитесь ли вы к категориям, которым запрещено отключать услуги в отопительный период, — детали указаны в договоре и в решении местной власти.
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