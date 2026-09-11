Коммунальные предприятия имеют законное право прекратить оказание услуг неплательщикам, но внезапно оставить потребителя без света, газа или воды не могут. Рассказываем, при какой задолженности могут отключить, какое предупреждение обязательно и сколько времени дают на погашение долга.

Отключение света в Украине может произойти не только из-за плановых графиков — коммунальные предприятия имеют законное право прекратить предоставление услуг еще и неплательщикам. В то же время внезапно, без какого-либо предупреждения, оставить потребителя без света, газа или воды закон не позволяет.

Главное, что нужно знать: единой общенациональной «пороговой суммы», при которой поставщик обязан отключить услугу, не существует. На практике больше значит не конкретная цифра в платежке, а то, сколько месяцев подряд человек вообще не платил. Точные условия прописаны в договоре с конкретным поставщиком — именно там указано, какой срок неуплаты запускает процедуру отключения.

Как напоминает издание «Шелтер», предупреждение — обязательное условие отключения: прекратить поставку без него законно не могут. Как поясняют специалисты Центра помощи пенсионерам «Пенсион», сроки и порядок для каждой услуги разные.

Сроки предупреждения для каждой услуги

Электроэнергия. Поставщик обязан письменно уведомить об угрозе отключения не менее чем за 10 рабочих дней до запланированной даты. Если за это время долг погашен или заключен договор реструктуризации, поставку не прекращают.

Поставщик обязан письменно уведомить об угрозе отключения не менее чем за 10 рабочих дней до запланированной даты. Если за это время долг погашен или заключен договор реструктуризации, поставку не прекращают. Вода. Действует аналогичное предупреждение: отключить могут, если долг не погашен в течение определенного срока после уведомления — чаще всего речь идет примерно о месяце.

Действует аналогичное предупреждение: отключить могут, если долг не погашен в течение определенного срока после уведомления — чаще всего речь идет примерно о месяце. Газ. После устранения причины отключения услугу восстанавливают в течение нескольких дней — в городах быстрее, в селах дольше. Но все это за счет потребителя, который отдельно оплачивает саму процедуру отключения и подключения.

После устранения причины отключения услугу восстанавливают в течение нескольких дней — в городах быстрее, в селах дольше. Но все это за счет потребителя, который отдельно оплачивает саму процедуру отключения и подключения. Отопление. Исключение — центральное отопление в многоквартирных домах: если система общая на весь дом или подъезд, отключить отдельную квартиру технически чаще всего невозможно. Это не значит, что «ничего не будет»: вместо отключения продолжает начисляться пеня — до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы. Сам долг все равно взыскивают через суд.

О масштабе проблемы свидетельствуют данные Госстата: по состоянию на конец июня 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 104,2 млрд грн. И хотя с начала года она несколько сократилась, сумма все равно остается значительной. Больше всего украинцы должны за тепло и горячую воду, газ и электроэнергию — именно на эти услуги приходится основная часть совокупного долга.

Письмо или SMS от поставщика — не формальность, которую можно отложить. Это фактически последний момент, когда ситуацию еще можно решить оплатой или рассрочкой — без судов и исполнителей.

Что делать, если получили предупреждение об отключении

Сначала проверьте сумму задолженности и сверьте ее с собственными квитанциями. Если есть расхождение — обратитесь к поставщику с заявлением о сверке расчетов. Если долг подтверждается, но оплатить всю сумму сразу не получается, не игнорируйте уведомление: попросите заключить договор реструктуризации, чтобы разбить задолженность на части. Обычно для этого нужны паспорт, идентификационный код и само предупреждение от поставщика. Заключение такого договора останавливает процедуру отключения.

Также проверьте, не относитесь ли вы к категориям, которым запрещено отключать услуги в отопительный период, — детали указаны в договоре и в решении местной власти.

Ранее Politeka сообщала, не забудьте зарядить павербанки: стало известно об отключении света в Чернигове 11 и 12 сентября.

Также Politeka сообщала, света не будет с утра до вечера: опубликованы графики отключения в Кировоградской области 11 и 12 сентября.