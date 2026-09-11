Пенсию можно восстановить даже через 30 лет после выезда за границу — сроков давности для этого закон не предусматривает.

Пенсию можно законно пересчитать и увеличить даже после многих лет — и это касается и тех, кто давно уехал за границу. Восстановить пенсию можно даже через 30 лет жизни в другой стране, ведь никаких сроков давности для этого закон не предусматривает.

Об этом в комментарии РБК-Україна рассказала адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Ольга Хомич. Пенсионеры, выехавшие за границу еще в 1990-х, часто считают, что навсегда потеряли право на выплаты, — но это не так.

Сроков давности для восстановления пенсии не существует

Судебная практика по делам пенсионеров, выехавших за границу еще в 1990-х или даже раньше, стабильно на стороне людей. «Право на пенсию за такими людьми сохраняется независимо от места проживания, а восстановить выплату можно без каких-либо ограничений во времени, потому что платить в свое время перестало государство, а не пенсионер по своей вине», — объяснила адвокат.

По ее словам, к этой теме регулярно возвращается Верховный Суд и каждый раз подтверждает это право. Восстановленная пенсия должна считаться и индексироваться так же, как для тех, кто остался в Украине, а не по какому-то заниженному минимуму.

Почему фонд иногда отказывает в выплатах

До 2009 года закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» позволял приостанавливать пенсию на все время проживания человека за границей, если с соответствующей страной нет международного договора. Эти нормы Конституционный Суд признал неконституционными решением от 7 октября 2009 года № 25-рп/2009 — они утратили силу со дня принятия решения.

Сегодня в самом законе оснований «прекращать пенсию за границей» больше не существует. Пенсионный фонд руководствуется уже не запретом, а процедурой подтверждения личности. Чаще всего путают две ситуации: человек живет за границей, формально не снимаясь с учета в Украине, или же официально оформляет выезд на постоянное место жительства.

По заявлению пенсионера ему могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев вперед — считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета. Фонд закрывает текущие выплаты одноразовым авансом за полгода, а человека снимают с регистрации. Но даже после такого выезда право на дальнейшую выплату юридически сохраняется, а не угасает навсегда.

Впрочем, на практике именно с такими людьми чаще всего возникают споры: фонд склонен трактовать снятие с учета как окончательное закрытие пенсионного дела, и тогда право приходится отстаивать.

Как подтвердить, что вы живы

Постановления Кабинета Министров № 299 от февраля 2025 года и № 765 от июня 2025 года описывают, как ПФУ подтверждает, что пенсионер за границей жив и это действительно он, — через «Дію», видеосвязь или консульство. Если человек не проходит такое подтверждение вовремя, выплату приостанавливают, а не отменяют окончательно.

Что делать, если фонд отказывается платить

пройти процедуру подтверждения личности — тогда выплата продолжается без перерывов;

если выплату уже приостановили, пройти подтверждение задним числом — деньги восстановят, при необходимости с доплатой за пропущенное время;

если ПФУ отказывается признавать право на пенсию лишь из-за факта проживания за границей — обращаться в суд.

«Практика в таких делах стабильно на стороне людей», — подытожила Ольга Хомич. Так что право на пенсию не сгорает — даже если за границей прошло 30 лет.

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