Пенсія в Україні може бути більшою, ніж її теперішній розмір — законодавство передбачає механізми перерахунку, які Пенсійний фонд не застосовує автоматично. Юрист Михайло Вулах розповів, хто і як може законно збільшити виплати.

Як збільшити пенсію в Україні — питання, що стосується більшості пенсіонерів: більшість отримує виплати, розраховані формально правильно, але далеко не завжди максимально можливі. Як пояснив юрист Михайло Вулах у своєму блозі, законодавство передбачає механізми перерахунку, які Пенсійний фонд не застосовує автоматично — усе залежить від заяви самого пенсіонера.

Розмір більшості пенсій визначається за формулою, до якої входять середня зарплата, коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу, після чого додаються надбавки й доплати. Найбільший резерв для збільшення виплат, за словами юриста, прихований саме в коефіцієнті заробітку.

Які періоди роботи можна врахувати для перерахунку

Перший спосіб стосується тих, хто вийшов на пенсію до 2015 року. Закон дозволяє самостійно обрати будь-які 60 календарних місяців роботи до 1 липня 2000 року для визначення коефіцієнта заробітку. Найбільшу вигоду можуть отримати люди, які працювали на підприємствах із високими зарплатами, у шкідливих чи важких умовах або в регіонах із вищим рівнем оплати праці.

Другий спосіб — для тих, хто після призначення пенсії продовжив працювати. Стаття 40 Закону №1058 дозволяє виключити з розрахунку окремі місяці роботи під час пандемії COVID-19 та воєнного стану, якщо саме вони знижують коефіцієнт заробітку. Йдеться про неповний робочий день, тривалі лікарняні або роботу як ФОП зі сплатою ЄСВ із мінімальної зарплати.

Після призначення пенсії страховий стаж продовжує накопичуватися, якщо людина далі працює. Це збільшує кількість місяців, які можна виключити під час оптимізації коефіцієнта заробітку. Тому працюючі пенсіонери можуть звернутися до Пенсійного фонду із заявою про повторний перегляд розрахунку.

Які документи потрібні для перерахунку

Щоб врахувати період до 2000 року, потрібна довідка про заробітну плату. Якщо підприємство працює, документ видає бухгалтерія; якщо його ліквідовано — запит роблять у державному архіві або через ЦНАП. Крім того, юрист радить отримати розпорядження про призначення чи перерахунок пенсії та довідку ОК-5, якщо людина працювала після виходу на пенсію.

Окрему увагу варто звернути на документ «Алгоритм розрахунку заробітку»: якщо в графі додатково виключених місяців стоїть нуль, це може свідчити про резерв для збільшення виплат. Важливо: якщо після перерахунку новий розмір виявиться меншим, Пенсійний фонд не має права зменшити вже призначену пенсію — лишається попередній, вигідніший розрахунок. Звертатися із заявою можуть і працюючі, і непрацюючі пенсіонери, а закон не обмежує кількість таких звернень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня 2026 року перевищив 7200 гривень, однак майже половина пенсіонерів отримує виплати, що не перевищують 5 тисяч гривень.

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