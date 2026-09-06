Українці, які досягли 65 років, але мають менш як 15 років страхового стажу, можуть отримувати щомісячну державну соціальну допомогу.

Пенсія після 65 років без стажу в Україні все ж передбачає виплату — державну соціальну допомогу замість страхової пенсії за віком. Як повідомляє Пенсійний фонд, її отримують українці, яким не вистачило мінімальних 15 років страхового стажу.

Кому призначають соціальну пенсію

Державну соціальну допомогу, яку часто називають «соціальною пенсією», призначають людям, які досягли 65 років, але мають менш як 15 років страхового стажу. Пенсію за віком їм не виплачують, оскільки мінімальну вимогу для її призначення вони не виконали. Для отримання виплати людина також має постійно проживати в Україні та не отримувати інших значних державних виплат.

Скільки платять у 2026 році

Розмір допомоги не розраховується залежно від колишньої зарплати чи посади, як це відбувається зі страховою пенсією. Сума фіксована для всіх, хто відповідає умовам. Базово виплату визначають у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, але з урахуванням доплати вона не може бути меншою за 100% цього мінімуму. У 2026 році це 2595 гривень на місяць.

Гроші виплачують щомісяця. Пенсійний фонд фінансує пенсії та соціальні виплати до 25 числа поточного місяця, тож фактична дата надходження в різних отримувачів може відрізнятися — залежно від графіка фінансування та способу отримання виплати.

Стаж можна докупити

Якщо до пенсії бракує стажу, його можна докупити самостійно — або ж за людину можуть сплатити інші, наприклад діти за батьків. Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування укладають із Пенсійним фондом. Існує два типи таких договорів.

Перший варіант дешевший, але триваліший: його укладають на строк від одного до п'яти років, внески сплачують щомісяця, а вийти на пенсію можна лише після завершення терміну дії договору. Щоб у вересні 2026 року до стажу зарахували один повний місяць, потрібно сплатити 1902 гривні 34 копійки — це 22% від мінімальної заробітної плати.

Другий варіант дозволяє одноразово докупити стаж, якого бракує, і відразу вийти на пенсію, не чекаючи завершення договору. Так можна докупити як один-два місяці, так і рік або максимум п'ять років стажу. Спосіб швидший, але вдвічі дорожчий: мінімум 44% від мінімалки за місяць, тобто 3804 гривні 68 копійок у 2026 році.

Які документи потрібні для купівлі стажу

Для придбання страхового стажу знадобляться:

заповнена заява про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування або пенсійного страхування;

копія трудової книжки (за наявності);

виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копія документа, що засвідчує особу.

Перед досягненням пенсійного віку у Пенсійному фонді радять перевірити інформацію про наявний стаж. Якщо роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок або дані про періоди роботи внесені до реєстру неправильно, стаж у деяких випадках можна підтвердити документами.

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