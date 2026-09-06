Рецепт ідеальних котлет із сиром у соусі ми вже публікували — а тефтелі готуються інакше: їх спочатку обсмажують до рум'яної скоринки, а потім довго тушкують у насиченому томатному соусі. Таке поєднання робить м'ясні кульки неймовірно ніжними та соковитими всередині.
Головний секрет цих тефтелів — зовсім не фарш, а звичайний білий хліб, замочений у воді. Він утримує вологу, тому кульки тримають форму, не пересихають і виходять напрочуд ніжними. А поєднання яловичого фаршу з італійською ковбасою дає глибокий насичений смак.
Інгредієнти для тефтелів
Для тефтелів (виходить 22–23 штуки):
- 3 скибки білого хліба (без скоринок);
- 160 мл холодної води;
- 450 г нежирного яловичого фаршу (7–15 % жирності);
- 450 г солодкої італійської ковбаси (фаршу) без оболонки;
- 30 г тертого пармезану (плюс для подачі);
- 4 зубчики часнику, подрібнені;
- 1 ч. л. морської солі;
- ½ ч. л. чорного перцю;
- 1 велике яйце;
- 90 г борошна для обвалювання;
- 3 ст. л. оливкової або рослинної олії.
Для томатного соусу:
- 1 середня жовта цибулина (приблизно 150 г подрібненої);
- 4 зубчики часнику, подрібнені;
- 1,6 кг подрібнених томатів (2 банки по 800 г);
- 2 лаврові листки (за бажанням);
- сіль і чорний перець — за смаком;
- 2 ст. л. дрібно нарізаного свіжого базиліку (плюс для прикрашання).
Також знадобиться 450 г спагеті для подачі.
Як приготувати тефтелі: покроково
Спочатку замочіть хліб. З'єднайте шматочки хліба зі 160 мл холодної води, залиште на 5 хвилин, а потім розімніть виделкою до однорідної кашки.
У великій мисці з'єднайте яловичий фарш, ковбасний фарш, пармезан, часник, сіль, перець, яйце та розмочений хліб. Ретельно вимішайте, поки маса не стане однорідною.
Сформуйте тефтелі діаметром приблизно 4 см (приблизно як кулька морозива) та обваляйте кожну в борошні, струсивши зайве. У глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте 3 ст. л. олії на середньому вогні. Обсмажуйте тефтелі партіями до рум'яності з усіх боків — приблизно по 2 хвилини на бік. Вийміть і відкладіть.
У тій самій сковороді обсмажте цибулю, помішуючи, до м'якості та золотистості — близько 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 1–2 хвилини до появи аромату. Влийте подрібнені томати, додайте лаврові листки та доведіть до легкого кипіння.
Поверніть тефтелі в соус, частково накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 30 хвилин, періодично перевертаючи. За кілька хвилин до готовності вмішайте свіжий базилік і приправте сіллю та перцем за смаком.
Поки тефтелі тушкуються, відваріть спагеті в підсоленій воді до стану аль денте, злийте воду. Перед подачею вийміть лавровий лист, викладіть спагеті, полийте соусом із тефтелями та посипте пармезаном і базиліком.
Тефтелі в соусі добре зберігаються: у холодильнику — до 4 днів, у морозильній камері — до 3 місяців (соус із тефтелями краще заморожувати окремо від пасти). Перед подачею розігрійте на сковороді або в мікрохвильовці, додавши трохи води.
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