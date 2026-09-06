Тефтелі з домашнім томатним соусом — соковита страва, яку легко приготувати вдома за годину. Секрет ніжності — у замоченому хлібі, який утримує вологу, тож м'ясні кульки виходять соковитими та не розвалюються.

Рецепт ідеальних котлет із сиром у соусі ми вже публікували — а тефтелі готуються інакше: їх спочатку обсмажують до рум'яної скоринки, а потім довго тушкують у насиченому томатному соусі. Таке поєднання робить м'ясні кульки неймовірно ніжними та соковитими всередині.

Головний секрет цих тефтелів — зовсім не фарш, а звичайний білий хліб, замочений у воді. Він утримує вологу, тому кульки тримають форму, не пересихають і виходять напрочуд ніжними. А поєднання яловичого фаршу з італійською ковбасою дає глибокий насичений смак.

Інгредієнти для тефтелів

Для тефтелів (виходить 22–23 штуки):

3 скибки білого хліба (без скоринок);

160 мл холодної води;

450 г нежирного яловичого фаршу (7–15 % жирності);

450 г солодкої італійської ковбаси (фаршу) без оболонки;

30 г тертого пармезану (плюс для подачі);

4 зубчики часнику, подрібнені;

1 ч. л. морської солі;

½ ч. л. чорного перцю;

1 велике яйце;

90 г борошна для обвалювання;

3 ст. л. оливкової або рослинної олії.

Для томатного соусу:

1 середня жовта цибулина (приблизно 150 г подрібненої);

4 зубчики часнику, подрібнені;

1,6 кг подрібнених томатів (2 банки по 800 г);

2 лаврові листки (за бажанням);

сіль і чорний перець — за смаком;

2 ст. л. дрібно нарізаного свіжого базиліку (плюс для прикрашання).

Також знадобиться 450 г спагеті для подачі.

Як приготувати тефтелі: покроково

Спочатку замочіть хліб. З'єднайте шматочки хліба зі 160 мл холодної води, залиште на 5 хвилин, а потім розімніть виделкою до однорідної кашки.

У великій мисці з'єднайте яловичий фарш, ковбасний фарш, пармезан, часник, сіль, перець, яйце та розмочений хліб. Ретельно вимішайте, поки маса не стане однорідною.

Сформуйте тефтелі діаметром приблизно 4 см (приблизно як кулька морозива) та обваляйте кожну в борошні, струсивши зайве. У глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте 3 ст. л. олії на середньому вогні. Обсмажуйте тефтелі партіями до рум'яності з усіх боків — приблизно по 2 хвилини на бік. Вийміть і відкладіть.

У тій самій сковороді обсмажте цибулю, помішуючи, до м'якості та золотистості — близько 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 1–2 хвилини до появи аромату. Влийте подрібнені томати, додайте лаврові листки та доведіть до легкого кипіння.

Поверніть тефтелі в соус, частково накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 30 хвилин, періодично перевертаючи. За кілька хвилин до готовності вмішайте свіжий базилік і приправте сіллю та перцем за смаком.

Поки тефтелі тушкуються, відваріть спагеті в підсоленій воді до стану аль денте, злийте воду. Перед подачею вийміть лавровий лист, викладіть спагеті, полийте соусом із тефтелями та посипте пармезаном і базиліком.

Тефтелі в соусі добре зберігаються: у холодильнику — до 4 днів, у морозильній камері — до 3 місяців (соус із тефтелями краще заморожувати окремо від пасти). Перед подачею розігрійте на сковороді або в мікрохвильовці, додавши трохи води.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати ніжні котлети з курки.

Також Politeka писала, як зробити ліниві голубці без довгого стояння біля плити.

Як повідомляла Politeka, домашню ковбасу зі свинини та сала можна приготувати без консервантів.