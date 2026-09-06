Тефтели с домашним томатным соусом — сочное блюдо, которое легко приготовить дома за час. Секрет нежности — в замоченном хлебе, который удерживает влагу, поэтому мясные шарики получаются сочными и не разваливаются.

Рецепт идеальных котлет с сыром в соусе мы уже публиковали — а тефтели готовятся иначе: их сначала обжаривают до румяной корочки, а затем долго тушат в насыщенном томатном соусе. Такое сочетание делает мясные шарики невероятно нежными и сочными внутри.

Главный секрет этих тефтелей — вовсе не фарш, а обычный белый хлеб, замоченный в воде. Он удерживает влагу, поэтому шарики держат форму, не пересыхают и получаются удивительно нежными. А сочетание говяжьего фарша с итальянской колбасой дает глубокий насыщенный вкус.

Ингредиенты для тефтелей

Для тефтелей (получается 22–23 штуки):

3 ломтика белого хлеба (без корок);

160 мл холодной воды;

450 г нежирного говяжьего фарша (7–15 % жирности);

450 г сладкой итальянской колбасы (фарша) без оболочки;

30 г тертого пармезана (плюс для подачи);

4 зубчика чеснока, измельченные;

1 ч. л. морской соли;

½ ч. л. черного перца;

1 большое яйцо;

90 г муки для обваливания;

3 ст. л. оливкового или растительного масла.

Для томатного соуса:

1 средняя желтая луковица (примерно 150 г измельченной);

4 зубчика чеснока, измельченные;

1,6 кг измельченных томатов (2 банки по 800 г);

2 лавровых листа (по желанию);

соль и черный перец — по вкусу;

2 ст. л. мелко нарезанного свежего базилика (плюс для украшения).

Также понадобится 450 г спагетти для подачи.

Как приготовить тефтели: пошагово

Сначала замочите хлеб. Соедините кусочки хлеба со 160 мл холодной воды, оставьте на 5 минут, а затем разомните вилкой до однородной кашицы.

В большой миске соедините говяжий фарш, колбасный фарш, пармезан, чеснок, соль, перец, яйцо и размоченный хлеб. Тщательно вымешайте, пока масса не станет однородной.

Сформируйте тефтели диаметром примерно 4 см (примерно как шарик мороженого) и обваляйте каждую в муке, стряхнув лишнее. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте 3 ст. л. масла на среднем огне. Обжаривайте тефтели партиями до румяности со всех сторон — примерно по 2 минуты на сторону. Выньте и отложите.

В той же сковороде обжарьте лук, помешивая, до мягкости и золотистости — около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 1–2 минуты до появления аромата. Влейте измельченные томаты, добавьте лавровые листья и доведите до легкого кипения.

Верните тефтели в соус, частично накройте крышкой и тушите на слабом огне 30 минут, периодически переворачивая. За несколько минут до готовности вмешайте свежий базилик и приправьте солью и перцем по вкусу.

Пока тефтели тушатся, отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, слейте воду. Перед подачей выньте лавровый лист, выложите спагетти, полейте соусом с тефтелями и посыпьте пармезаном и базиликом.

Тефтели в соусе хорошо хранятся: в холодильнике — до 4 дней, в морозильной камере — до 3 месяцев (соус с тефтелями лучше замораживать отдельно от пасты). Перед подачей разогрейте на сковороде или в микроволновке, добавив немного воды.

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