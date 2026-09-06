Работающим родителям в Украине положены дополнительные отпуска, оплачиваемые перерывы на кормление ребенка, ограничения на сверхурочную работу и защита от увольнения. Рассказываем, кто именно имеет право на эти гарантии.

Пока часть украинцев оформляет льготы на коммуналку и компенсации за жилье, работающие родители имеют собственный пакет трудовых гарантий: дополнительные отпуска, оплачиваемые перерывы на кормление ребенка и защиту от увольнения. О них напомнила Инспекция по вопросам труда и занятости населения, пишет Новини.LIVE.

Оплачиваемые перерывы для кормления ребенка

Женщина, имеющая ребенка в возрасте до полутора лет, кроме обычного перерыва на отдых и обед, имеет право на дополнительные перерывы для кормления. Согласно статье 183 Кодекса законов о труде, их должны предоставлять не реже чем каждые три часа, а каждый перерыв должен длиться не менее 30 минут. Если детей двое или больше — не менее часа.

Это время засчитывается в рабочее и оплачивается по среднему заработку. График перерывов согласовывают с работодателем и профсоюзом (если он есть), учитывая пожелания матери.

Дополнительные дни отпуска: до 17 дней в год

Один из родителей может получить до 10 календарных дней дополнительного социального отпуска в год, а при определенных обстоятельствах общая продолжительность достигает 17 дней. Право на него имеют родители, воспитывающие двух или более детей в возрасте до 15 лет, ребенка с инвалидностью, а также одинокие матери или отцы.

Отдельно предусмотрен отпуск для усыновителей — 56 календарных дней, а при усыновлении двух и более детей до 70 дней. Есть и отпуск в связи с рождением ребенка — до 14 календарных дней; им может воспользоваться отец ребенка или другой совершеннолетний член семьи, который фактически ухаживает за ребенком.

Когда работодатель не может задерживать после работы

Беременных женщин и матерей, воспитывающих детей до 3 лет, запрещено привлекать к ночным и сверхурочным работам, работе в выходные дни, а также направлять в командировку. Если же у работника есть ребенок в возрасте от 3 до 14 лет или ребенок с инвалидностью, привлекать к сверхурочной работе или командировке можно только с его согласия.

Защита от отказа в трудоустройстве и увольнения

Работодатель не имеет права отказывать женщине в приеме на работу или уменьшать ей зарплату из-за беременности или наличия ребенка до 3 лет. Для одиноких матерей эта защита действует, когда они воспитывают ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью. Если человеку отказали именно по таким причинам, он может потребовать письменное объяснение отказа, а решение обжаловать в суде.

Также работодатель не может уволить по собственной инициативе беременную женщину, женщину с ребенком до 3 лет (а в определенных законом случаях — до 6 лет). Защита распространяется и на одиноких матерей и отцов, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью. Исключение — полная ликвидация предприятия, но даже тогда работнику обязаны обеспечить обязательное трудоустройство.

Гарантии действуют не только для матерей

Статья 186-1 Кодекса законов о труде распространяет эти гарантии на других работников, которые фактически выполняют семейные обязанности. Речь идет, в частности, о родителях, воспитывающих детей без матери, опекунах и попечителях, приемных родителях и родителях-воспитателях.

Что делать, если права нарушают

Если работодатель отказывает в приеме на работу из-за беременности или наличия ребенка, работник имеет право письменно потребовать объяснения причин отказа. Полученный ответ можно обжаловать в суде. В случае незаконного увольнения или отказа предоставить дополнительный отпуск либо перерывы для кормления следует обращаться в Гоструда (территориальные органы) или в суд — по фактам нарушений проводят проверки и могут привлечь работодателя к ответственности.

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