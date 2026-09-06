Фасованные яйца в украинских супермаркетах заметно подорожали: за десяток теперь в среднем просят около 65 гривен. Это на 6–8 гривен больше, чем товар стоил еще в августе.

Цены на продукты в супермаркетах снова изменились — на этот раз заметно выросли в цене фасованные яйца. Как сообщает OBOZ.UA, десяток в среднем стоит около 65 гривен.

По сравнению с августом этот продукт подорожал сразу на 6–8 гривен за десяток. Еще в прошлом месяце ценники были заметно ниже, а теперь средняя стоимость фасованных яиц перешагнула отметку в 65 гривен.

Речь идет о яйцах в лотках по 10 штук — именно их чаще всего берут в крупных торговых сетях. По данным издания, эта категория товара оказалась самой чувствительной к изменениям и подорожала быстрее других.

Что говорят о ситуации в магазинах

Средняя цена около 65 гривен за десяток — это ориентир по рынку в целом. В разных сетях стоимость может отличаться, однако общее направление одно: яйца стабильно дорожают, и разница с августом уже ощутима для покупателей.

Подорожание яиц происходит на фоне общего роста цен на продукты, который фиксируют в Украине в последние недели. Продукция птицеводства традиционно реагирует на удорожание кормов и других составляющих производства быстрее других категорий.

Как сэкономить на покупке

Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать ценники нескольких сетей и следить за акционными предложениями. Нефасованные яйца часто стоят дешевле, однако их стоимость тоже постепенно подтягивается. Также обращайте внимание на дату фасовки и условия хранения.

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