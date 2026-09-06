Яблочный пирог с маслянистой корочкой и кисло-сладкой начинкой легко приготовить дома — главное знать несколько простых секретов.

Рецепт тертого пирога с яблоками мы уже публиковали — а классический яблочный пирог готовится совсем иначе. Здесь всё держится на маслянистой корочке и густой, слегка кисло-сладкой начинке, которая не растекается. А простая хитрость с прогретым противнем поможет избежать мокрого дна.

Ингредиенты для яблочного пирога

2 порции песочного теста (охлажденного минимум 2 часа);

примерно 1,6 кг яблок (Гренни Смит, Ханикрисп и/или Гала), очищенных от кожуры и сердцевины, тонко нарезанных;

2/3 стакана сахара (примерно 130 г);

2 ст. ложки муки (и еще немного для присыпки);

2 ст. ложки свежего лимонного сока;

1 ч. ложка молотой корицы;

1/2 ч. ложки ванильного экстракта;

1/4 ч. ложки соли;

2 ст. ложки несоленого сливочного масла, нарезанного мелкими кусочками;

1 большое яйцо;

1 ст. ложка воды;

крупный сахар для посыпки.

Как приготовить яблочный пирог: пошагово

Разогрейте духовку до 220 °C и поставьте на среднюю полку большой противень, чтобы он хорошо прогрелся. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте один кусок теста в круг диаметром около 30 см. Осторожно перенесите его в форму диаметром 23 см и дайте тесту «осесть» в ней, не растягивая. Поставьте форму в холодильник на 30 минут или в морозилку на 10.

В большой миске смешайте нарезанные яблоки, сахар, муку, лимонный сок, корицу, ваниль и соль, пока всё не соединится.

Переложите яблочную смесь в форму с тестом и равномерно распределите. Сверху разложите кусочки сливочного масла.

Раскатайте второй кусок теста так же в круг около 30 см и накройте им начинку. Обрежьте края, оставив свес около 2,5 см, подогните его внутрь и защипните края.

В небольшой миске взбейте яйцо с водой. Смажьте верх пирога яичной смесью, сделайте 5–6 небольших надрезов по центру, чтобы выходил пар, и посыпьте крупным сахаром.

Поставьте форму с пирогом на прогретый противень и выпекайте 20 минут при 220 °C. Затем уменьшите температуру до 190 °C и выпекайте еще около 40 минут, пока корочка не станет золотистой, а начинка не начнет пузыриться по краям. Если края темнеют слишком быстро, накройте их фольгой.

Переставьте пирог на решетку и дайте остыть минимум 2 часа перед тем, как резать.

Подавайте пирог теплым с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или карамельным соусом. При комнатной температуре он хранится около 3 дней, в холодильнике — до 5 дней, а в морозилке — до 3 месяцев.

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