Оливье без майонеза — это простой рецепт, который позволяет сохранить любимый вкус праздничного салата без лишних жиров. Об этом рассказывают на Instagram-странице диетолога Юлии Драгуловой.

Простые рецепты без лишних ингредиентов всегда пригодятся — особенно когда хочется приготовить любимый салат быстро и без вреда для фигуры. Нутрициолог Юлия Драгулова предлагает рецепт оливье без майонеза, который сохраняет привычный вкус без лишних жиров.

Ингредиенты для оливье без майонеза

Для приготовления понадобятся простые продукты: отварное куриное филе — 150 г, два варёных яйца, варёный картофель — 200 г, солёный огурец — 150 г, одна варёная морковь и 100 г консервированного горошка.

Вместо жирного майонеза для заправки берут 60 г сметаны 15% жирности и половину чайной ложки горчицы. Такая комбинация добавляет салату лёгкую кислинку и делает его значительно менее калорийным.

Как приготовить салат

Все ингредиенты нарезают кубиками и добавляют горошек. Для соуса сметану смешивают с горчицей, после чего заправляют салат и тщательно перемешивают. Если овощи и филе отварить заранее, на приготовление уйдёт несколько минут.

Сколько калорий в полезном оливье

По подсчётам нутрициолога, салат содержит около 770 ккал, 68,5 г белка, 25,6 г жиров и 1,6 г углеводов. Для сравнения: классическое оливье с майонезом обычно получается значительно более калорийным именно из-за жирной заправки.

Почему стоит отказаться от майонеза

Майонез — очень энергетически плотный продукт, поэтому салат с ним быстро становится «тяжёлым». В сочетании с картофелем, мясом и яйцами получается блюдо с высоким содержанием жиров, которое не подходит людям с пищевыми ограничениями. Кроме того, оливье с майонезом быстрее портится вне холодильника, а сам соус своим сильным вкусом может приглушать овощи, зелёный горошек и маринованные компоненты.

Ранее Politeka сообщала, всего несколько минут на тесто: быстрый рецепт бельгийских вафель.

Также Politeka сообщала, рецепт гуляша в одной кастрюле: быстрая версия любимого блюда.