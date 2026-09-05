Чізкейк з чорничним соусом готується без водяної бані, а текстура виходить дуже ніжною і кремовою.

Рецепт торта на сковороді ми вже публікували — а чізкейк готується зовсім інакше, хоч результат вражає не менше.

Чізкейк — один із найпопулярніших десертів у світі, і не дарма: він поєднує хрустку основу з ніжною кремовою начинкою. Цей рецепт чізкейку особливий тим, що для нього не потрібна водяна баня — випічка виходить рівною та без тріщин, якщо дотримуватися температурного режиму. А чорничний соус додає приємної кислинки, яка врівноважує солодкість крему.

Інгредієнти для чізкейку

Для основи: 180 г крихти з крекерів-грем (приблизно 1,5 склянки), 85 г розтопленого несолоного вершкового масла, 1 столова ложка цукру.

Для начинки: 1,1 кг сирного крему (типу філадельфія) кімнатної температури, 300 г цукру, 60 г сметани, 7 великих яєць кімнатної температури, 1,5 чайної ложки ванільного екстракту.

Для чорничного соусу: 600 г заморожених чорниць, 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю, 60 мл води, 1 столова ложка лимонного соку, 2 столові ложки цукру.

Знадобиться також роз'ємна форма (springform) діаметром 23-24 см, у якої відкриваються бортики та виймається дно.

Як приготувати чізкейк: покроково

Розігрійте духовку до 180°C.

Для основи змішайте крихту з крекерів, цукор і розтоплене масло. Викладіть у форму та щільно притисніть великою ложкою по дну. Випікайте 8 хвилин, після чого дайте охолонути до кімнатної температури.

Підвищте температуру духовки до 230°C, а решітку поставте в нижню третину духовки.

У чаші міксера на середньо-високій швидкості (насадка "весло" або звичайний міксер) змішайте сирний крем із цукром до легкої й пишної консистенції — це займе близько 5 хвилин. Періодично знімайте масу зі стінок чаші, щоб не лишалося шматочків сиру.

Зменшіть швидкість до середньої та додавайте яйця по одному.

Зменшіть швидкість до низької, додайте сметану та ванільний екстракт, ретельно перемішайте.

Вилийте начинку на охололу основу.

Випікайте чізкейк 15 хвилин при 230°C. Не відкриваючи дверцят духовки, зменшіть температуру до 110°C і випікайте ще від 1 години 5 хвилин до 1 години 15 хвилин, доки центр майже застигне. Намагайтеся не відчиняти духовку в процесі — це може спричинити тріщини на поверхні.

Дістаньте чізкейк із духовки, дайте охолонути до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник до повного охолодження.

Перед подачею обережно проведіть тупим ножем по краю форми, розстебніть бортики та зніміть їх, подавайте чізкейк просто на дні форми.

Для соусу в невеликій каструлі на середньому вогні змішайте цукор, воду, крохмаль і лимонний сік. Як тільки маса почне густіти, додайте чорниці й готуйте до легкого булькання, не доводячи до кипіння. Дайте соусу охолонути до кімнатної температури й викладіть на чізкейк перед подачею.

Чорничний соус можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику — він чудово підходить не тільки до чізкейку, а й до млинців чи вафель на завтрак. Готовий чізкейк найкраще різати теплим ножем, змоченим у гарячій воді та обсушеним, — так шматочки виходять рівними й акуратними.

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