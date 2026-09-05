У селі Хрипівка на Чернігівщині за три роки розкупили понад 30 приватних будинків, а ціни на житло зросли вдвічі — до 7 000 доларів.

Грошова допомога на Чернігівщині для пенсіонерів та переселенців — не єдина зміна в регіоні. У селі Хрипівка на тлі вимушеного переселення людей із прикордоння за три роки розкупили понад 30 приватних будинків, а ціни на житло зросли вдвічі.

Як повідомляє ТСН із посиланням на «Вісник Ч», староста села Олександр Ткаченко каже: вільних хат у Хрипівці вже зовсім не лишилося. Останню придатну хату виставили на продаж за 5 тисяч доларів і миттєво продали.

Скільки коштує хата на Чернігівщині

До сплеску попиту сільська хата тут коштувала близько 2 000 доларів. Тепер ціни зросли вдвічі, а вільних будинків не лишилося.

будинок із газом та централізованою водою — 5 000–7 000 доларів;

хата без підведеного водопостачання — від 4 000 доларів;

остання придатна хата — 5 000 доларів, її продали миттєво;

хати в сусідній Півнівщині — по 2 000 доларів плюс 10–12 тисяч гривень за переоформлення документів.

Хто і чому скуповує житло

Житло купують і приватні особи, і сама Городнянська громада — для внутрішньо переміщених осіб. У двох селах округи зареєстровано 67 переселенців: мешканці Харкова, Сум, Херсона та прикордонних сіл Чернігівщини.

Державна програма компенсацій у 500 тисяч гривень тут не працює через ризик відновлення бойових дій, тож місцева влада розробила власну систему закупівлі соціального житла. За словами секретарки Городнянської міської ради Світлани Більської, людей із небезпечного прикордоння переселяють у південніші, безпечніші населені пункти. Громада придбала людям уже 20 будинків.

Як працює місцева програма

«Купує міська рада. Тобто ця хата — комунальна власність. Вона на обслуговуванні городнянського ЖЕКу. Люди живуть 10 років на правах оренди. Потім оформлюють документи, і хата переходить у приватну власність», — пояснює Олександр Ткаченко.

Програма діє вже три роки, гроші на неї беруть із місцевого бюджету. Одного разу громада отримала допомогу від мера Києва — як голови Асоціації міст України.

Що змінилося для села

Разом із попитом на хати різко зросла кількість жителів: у Хрипівці з'явилося 72 дитини, чотири жінки зараз вагітні. Переселенка з Мощенки Тетяна Тупик купила будинок за 7 тисяч доларів — допомогли донька із зятем і грант на господарство.

Оскільки хат у Хрипівці вже немає, для переселенців тепер купують будиночки в Півнівщині та Конотопі. Благодійні фонди охоче працюють із ВПО: привозять будматеріали, встановлюють вікна та двері, утеплюють будинки, перекривають дахи й проводять воду.

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