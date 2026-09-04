Виконавчий комітет Чернігівської міської ради затвердив нову вартість навчання у мистецьких школах міста. З 1 вересня батькам доведеться платити від 290 до 520 гривень на місяць залежно від напряму.

Грошова допомога в Чернігівській області — тема, за якою родини стежать особливо уважно, адже сімейні витрати продовжують зростати. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради затвердив нові тарифи на навчання у мистецьких школах міста, і вони набули чинності з 1 вересня 2026 року.

Тепер батьки платитимуть від 290 до 520 гривень на місяць залежно від обраного напряму. Найдорожчим став естрадний спів — за нього доведеться віддати 520 гривень щомісяця. Гітара та електрогітара подорожчали з 410 до 480 гривень, а фортепіано, синтезатор і художнє відділення обійдуться у 450 гривень на місяць.

Як змінилися тарифи у мистецьких школах Чернігова

естрадний спів — 520 грн/міс;

гітара та електрогітара — 480 грн/міс (було 410 грн);

фортепіано, синтезатор, художнє відділення — 450 грн/міс.

Підвищення пояснюють зростанням мінімальної заробітної плати, комунальних тарифів, вартості матеріалів та інших витрат. Востаннє ціни на навчання переглядали понад два з половиною роки тому, тож така корекція, на думку авторів рішення, є вимушеною.

Проте для багатьох родин сума в офіційній платіжці — лише частина реальних витрат. До неї додаються інструменти, ремонт і струни, фарби, папір, сценічні костюми, поїздки та участь у конкурсах. Особливо відчутним подорожчання може стати для сімей, де навчаються кілька дітей або доходи нестабільні.

Чи передбачені пільги для родин

В Інформаційному порталі Чернігівщини звертають увагу: одночасно з новими тарифами місто мало б гарантувати зрозумілі пільги, підтримку для соціально вразливих сімей і можливість безоплатного навчання для обдарованих дітей. Поки що окремий механізм таких пільг у рішенні виконкому детально не прописаний, тож батькам варто уточнювати умови безпосередньо у своїй мистецькій школі.

Точний перелік напрямів та вартість можна перевірити в офіційному рішенні виконавчого комітету Чернігівської міської ради або в адміністрації навчального закладу, де займається дитина.

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