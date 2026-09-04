Салат Шуба — святкова класика з буряком, картоплею, морквою, яйцями та оселедцем, але цей рецепт готується вдвічі швидше за традиційний, бо всі інгредієнти просто нарізають кубиками та перемішують, а не викладають шарами.

Рецепт салату «Мімоза» ми вже публікували — а салат Шуба готується за зовсім іншим принципом і потребує своєї техніки збирання. Це один із головних символів новорічного та різдвяного столу: буряк, картопля, морква, яйця й оселедець під шаром майонезу. У цьому рецепті класичну технологію спростили — замість акуратного викладання шарами всі інгредієнти нарізають кубиками і просто перемішують, завдяки чому смак лишається тим самим, а часу та зусиль іде значно менше.

Інгредієнти для салату Шуба

картопля — 3 середні бульби, відварені в шкірці

буряк — 2 великих коренеплоди, відварені в шкірці

морква — 2 середні коренеплоди, відварені в шкірці

яйця — 6 штук, відварені

зелена цибуля (пір'я) — 4 стебла

майонез — приблизно 120 мл (½ склянки)

олія рослинна — 2 ст. л.

філе оселедця — 4 шматки

сіль — ½ ч. л.

чорний перець мелений — 1 ч. л.

Для маринованої цибулі знадобиться: 1 велика солодка цибуля, 2 ст. л. білого винного оцту, ½ ч. л. солі, 1 ч. л. цукру та 2 ст. л. оливкової олії.

Як приготувати салат Шуба: покроково

Картоплю та моркву ретельно вимийте, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть на середньому вогні приблизно 20 хвилин після закипання — овочі повинні легко проколюватися вилкою, але не розварюватися.

Буряк варіть в окремій каструлі близько 1,5 години, доки він не стане м'яким.

Готові овочі повністю охолодіть і очистіть від шкірки. Щоб легше нарізати їх кубиками, покладіть на 15 хвилин у морозильну камеру.

Яйця варіть 5 хвилин після закипання води, потім залийте холодною водою, охолодіть і почистіть.

Наріжте картоплю, буряк, моркву та яйця кубиками приблизно по 0,5 см, дрібно поріжте зелену цибулю.

У великій мисці з'єднайте всі нарізані овочі, яйця та цибулю, додайте сіль, чорний перець, майонез і олію. Ретельно перемішайте і за потреби скоригуйте смак.

Для маринованої цибулі наріжте цибулю тонкими напівкільцями, додайте оцет, сіль, цукор і оливкову олію та перемішайте. Додайте оселедець і ще раз перемішайте.

Подавайте салат Шуба з маринованою цибулею та оселедцем окремо — кожен зможе додати їх до своєї порції за смаком.

Такий салат Шуба чудово зберігається в холодильнику до доби у щільно закритому контейнері, а мариновану цибулю з оселедцем краще тримати окремо до подачі. Якщо хочеться традиційного святкового вигляду, ті самі інгредієнти можна викласти шарами у високій формі, чергуючи їх із тонким шаром майонезу — смак залишиться впізнаваним, а вигляд стане ефектнішим.

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