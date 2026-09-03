З 1 вересня 2026 року в українських школах запрацювали нові правила: безкоштовні теплі обіди для всіх учнів, зарплати вчителів до 28 тис. грн і спрощене оцінювання для 5–9 класів.

Брак учителів у школах — одна з найгостріших проблем, з якою українська освіта входила у новий навчальний рік. Водночас із 1 вересня 2026 року в школах запрацювали зміни, що стосуються кожної родини: безкоштовні теплі обіди для всіх учнів, чергове підвищення зарплат учителям, спрощене оцінювання для 5–9 класів та нові правила протидії булінгу.

Детальніше про головні освітні зміни навчального року 2026-2027 зібрала у своїй інфографіці редакція «Слово і діло».

Безкоштовні обіди — тепер для всіх учнів

Раніше харчування коштом держави отримували лише діти у прифронтових громадах та учні 1–4 класів. З 1 вересня програму розширили на всіх школярів по всій країні. Держава фінансує вартість продуктів із розрахунку на день: 50 грн для учнів 1–4 класів і 60 грн для учнів 5–11(12) класів.

Такий підхід діятиме для всіх громад незалежно від регіону та моделі організації харчування. Виняток — окремі прифронтові області, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Загалом у держбюджеті-2026 на безоплатне шкільне харчування передбачили 14,4 млрд грн.

Зарплати вчителів зросли ще на 20%

З 1 вересня зарплати вчителям підвищили ще на 20% — після підвищення на 30% з 1 січня 2026 року. Загалом порівняно з 2025 роком зарплата освітян зросла на 50%. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що після другого етапу підвищення вчителі зможуть отримувати до 28 тис. грн на місяць — залежно від досвіду, кваліфікації та навантаження.

Молодий учитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тис. грн на місяць, досвідчений — від 16,9 до 28,5 тис. грн.

Спрощене оцінювання для 5–9 класів

Для школярів 5–9 класів тематичну оцінку тепер можна визначити одним із трьох способів: узагальнити поточні оцінки, оцінити тематичну роботу або узагальнити поточні разом із тематичною. За семестр виставлятимуть одну оцінку з предмета чи інтегрованого курсу, а окремі семестрові оцінки за кожною групою результатів більше не обов'язкові.

Вчителям спростили й ведення класних журналів: поточні оцінки фіксуватимуть без обов'язкового зазначення груп результатів ГР1–ГР4. Також запровадили формувальне оцінювання — вчитель самостійно обирає шкалу: вербальну, рівневу або бальну.

Нові правила протидії булінгу

МОН оновила підходи до запобігання та реагування на булінг і насильство у школах. Створено єдину комісію для розгляду випадків насильства та булінгу, зафіксовано перелік ознак, що можуть свідчити про насильство: економічний тиск, психологічне насильство, небажана поведінка сексуального характеру та будь-які небажані фізичні дії — від штовхання до завдання ударів.

Визначено чіткі терміни реагування: керівник закладу освіти має розглянути повідомлення про насильство протягом однієї доби з дня його реєстрації. Факт булінгу встановлює лише суд, а не комісія. Комісія оцінює обставини випадку, визначає потреби дитини та організовує необхідну підтримку, керуючись принципом найкращих інтересів дитини.

Як повідомити про булінг у школі

Повідомити про насильство тепер можна кількома способами: електронною поштою, через телефонні лінії або через скриньки для письмових звернень у закладі. Кожен заклад освіти має створити власну систему запобігання насильству, а виконання рішень комісії підлягає обов'язковому моніторингу.

Раніше Politeka повідомляла, нові правила доступу до школи з 1 вересня: у МОН розповіли, кого можуть не пустити всередину.