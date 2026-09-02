Суддя "Мастер шеф" Володимир Ярославський видав власний рецепт ідеального тіста для пиріжків: усього кілька простих інгредієнтів — і м'яка рум'яна випічка готова.

Прості кулінарні рецепти завжди користуються попитом, і цей не виняток. Суддя кулінарного проєкту "Мастер шеф" Володимир Ярославський дав українцям перевірений робочий рецепт дріжджового тіста, з яким домашні пиріжки виходять м'якими та пишними.

Інгредієнти на 20 пиріжків

Рецепт розрахований на 20 пиріжків, по 40 г тіста на кожен. Суддя "Мастер шеф" радить брати такі продукти:

молоко — 200 г;

яйце — 20 г (половина перемішаного, решта — на змащування);

цукор — 25 г;

сухі дріжджі — 4 г (або 12 г свіжих);

масло — 75 г (найкраще 50/50 вершкове та рослинне);

борошно — 330–350 г;

сіль — 3 г.

Як замісити тісто

У тепле молоко додають цукор, половину перемішаного виделкою яйця і дріжджі. Суміш лишають на 15 хвилин, щоб дріжджі почали працювати й з'явилася піна.

Далі поступово вмішують борошно, попередньо перемішане із сіллю. Тісто замішують і лишають у мисці під плівкою в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно підійшло.

У сотейнику трохи підігрівають вершкове масло з олією, вмішують цю суміш у тісто, а потім добре вимішують його вже на столі. Після цього тісто знову кладуть у миску під плівку на 30 хвилин.

Формування та випікання

Готове тісто ділять на 20 рівних шматочків, роблять кульки, розплющують долонею, викладають начинку і формують пиріжки. Їх лишають хвилин на 40 у теплому місці або під рушником.

Перед випіканням пиріжки змащують залишками яйця і відправляють у духовку: 9 хвилин за температури 200 градусів — і рум'яна випічка готова.

Другий підйом на 30 хвилин — саме той секрет, завдяки якому тісто виходить особливо ніжним і не рветься під час ліплення.





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