Вареники з картоплею — одна з найпопулярніших українських страв, а цей рецепт пропонує просте тісто на сметані та молоці, яке легко ліпити і яке не рветься під час варіння.

Рецепт домашніх вареників з вишнею ми вже публікували — а вареники з картоплею готуються за зовсім іншим принципом: тісто тут м'якше і потребує довшого відпочинку, щоб добре тримати форму. Це справжня класика домашньої кухні, яку готували ще бабусі, — просте тісто на яйці, сметані та молоці, яке легко розкачати і яке добре тримає соковиту картопляну начинку. Головна перевага цього рецепта — тісто виходить м'яким і еластичним, а вареники не розвалюються під час варіння.

Інгредієнти для вареників з картоплею

Для тіста:

1 велике яйце

2 ст. ложки сметани

180 мл води

300 мл молока (2% або звичайного)

близько 625 г пшеничного борошна (5 склянок), плюс приблизно 125 г (1 склянка) для підсипання

Для начинки: відварена картопля, розтерта до пюре, з обсмаженою цибулею — за смаком.

Для подачі: розтоплене масло, бекон і цибуля для смаженої заправки (зажарки), сметана.

Як приготувати вареники з картоплею: покроково

Збийте яйце зі сметаною до однорідності.

Додайте молоко і воду, ще раз перемішайте до однорідної рідини.

Поступово, по одній склянці, вмішайте борошно лопаткою.

Викладіть тісто на підсипану борошном поверхню і вимішуйте руками 6-8 хвилин, додаючи борошно (приблизно ще 1 склянка), доки тісто не стане м'яким і не перестане липнути до рук. Головне — не перестарайтеся з борошном, інакше тісто стане надто твердим і його важко буде розкачати.

Накрийте тісто мискою і залишіть при кімнатній температурі приблизно на 1 годину — саме цей відпочинок робить тісто еластичним і не дає вареникам розвалюватися під час варіння.

Розділіть тісто на 4-6 частин. Працюйте з однією частиною, решту тримайте накритими харчовою плівкою.

Сформуйте зі шматка тіста джгут і відрізайте невеликі кульки, трохи більші за жувальну гумку. Розкачайте кожну на підсипаній борошном поверхні до товщини приблизно 3 мм і діаметра близько 7-8 см.

Викладіть у центр кожного кружечка картопляну начинку, складіть навпіл у формі півмісяця і щільно защипніть краї пальцями. Викладайте готові вареники на дошку, підсипану борошном, до варіння.

Доведіть до кипіння велику каструлю підсоленої води. Опускайте вареники партіями. Після того, як вони підіймуться на поверхню, варіть ще 2-3 хвилини, потім вийміть шумівкою.

Полийте вареники розтопленим маслом і повторіть з рештою тіста та начинки.

Подавайте вареники з картоплею гарячими, политими розтопленим маслом і щедро присипаними зажаркою — обсмаженими на смальці цибулею й беконом, а також з ложкою сметани. Готові вареники добре зберігаються у морозильній камері: викладіть їх незакритими на дошку, заморозьте, а потім пересипте борошном і перекладіть у пакет — так вони залишаться свіжими кілька місяців.

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