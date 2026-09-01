Хачапурі — грузинська випічка у формі човника з розтопленим сиром і яєчним жовтком у центрі, а цей рецепт спрощує приготування завдяки готовому тесту для піци замість домашнього замісу.

Рецепт ідеальної піци ми вже публікували — а хачапурі готується за схожим принципом, тільки замість соусу й пепероні в тісто ховають сирну начинку та яєчний жовток.

Хачапурі — це традиційна грузинська страва, човник із тіста, заповнений сиром, який після випікання доповнюють сирим яєчним жовтком і шматочком масла. Жовток розтоплюється в гарячому сирі, і в нього занурюють краї тіста, наче в соус. Цей рецепт хачапурі спрощує класичну технологію: замість того, щоб замішувати дріжджове тісто з нуля, тут використовують готове тісто для піци — це економить час, а результат виходить не менш смачним. Начинка теж адаптована: замість традиційного сулугуні беруть суміш моцарели та фети, яка дає потрібну тягучість і легку кислинку.

Інгредієнти для хачапурі

тісто для піци — приблизно 450 г

сир моцарела тертий — 225 г

сир фета розсипчастий — 225 г

яйце велике — 1 шт. (для змащування тіста)

яєчні жовтки великі — 4 шт.

масло вершкове незасолене — 1 столова ложка, поділена на 4 шматочки

борошно пшеничне — для підпилення робочої поверхні

пластівці морської солі, свіжомелений чорний перець і подрібнена цибуля-шнітт — для подачі

Як приготувати хачапурі: покроково

Розігрійте духовку до 190°C, розташувавши решітки у верхній і нижній третині. Застеліть два глибокі протипригарні листи для випічки пергаментним папером.

Рясно підпиліть робочу поверхню борошном. Розділіть тісто на 4 однакові частини, скатайте кожну в кульку, накрийте змащеною олією харчовою плівкою і дайте розстоятися 30 хвилин.

У середній мисці змішайте тертий моцарелу з розсипчастою фетою до однорідності.

Працюючи з однією кулькою тіста за раз, пальцями розплескайте і розтягніть її, а потім розкачайте скалкою або витягніть руками в овал приблизно 15 на 25 см. Перекладіть на підготовлений лист і повторіть із рештою тіста — на кожному листі має бути по два шматки.

У центр кожного овалу викладіть чверть сирної суміші, залишаючи бортик близько 2,5 см. Загорніть вільний край тіста, формуючи бортик, і скрутіть тісто там, де кінці з'єднуються, щоб вийшла форма човника. Обережно притисніть сир, щоб він рівномірно заповнив заглиблення. Змастіть тісто злегка збовтаним яйцем.

Випікайте хачапурі, доки скоринка не підніметься, а начинка не забулькає та злегка позолотиться — приблизно 28 хвилин, перевертаючи листи місцями на половині часу. Дістаньте листи з духовки і викладіть по одному яєчному жовтку в центр кожного хачапурі. Додайте по шматочку масла і поверніть у духовку ще на 2 хвилини, доки жовток не стане кремовим, але не зварився повністю.

Подавайте хачапурі гарячими, одразу з духовки, поки жовток у центрі ще теплий і кремовий. Перед подачею посипте страву пластівцями морської солі, свіжомеленим перцем і подрібненою цибулею-шнітт — це фінальний штрих, який робить смак яскравішим. Найкраще їсти хачапурі відразу, розмазуючи жовток по розтопленому сиру шматочком тіста.

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