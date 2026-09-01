Грибний суп — соковита перша страва з великою кількістю свіжих грибів, яка готується на легкому вершковому бульйоні без зайвої важкості класичних кремових супів.

Рецепт супу з сочевиці ми вже публікували — а грибний суп готується за зовсім іншим принципом і розкриває смак завдяки поєднанню великої кількості свіжих грибів, картоплі та легкого вершкового бульйону.

Грибний суп подобається тим, хто любить насичений грибний смак, але не хоче важкості класичних кремових супів. У цьому рецепті бульйон залишається легким, а вершковість додається без надмірної жирності. Рецепт свого часу поділилася одна з парафіянок церкви — вона готувала цей суп для будівельної бригади, і страва настільки сподобалася, що рецепт швидко розлетівся серед знайомих.

Інгредієнти для грибного супу

вода — приблизно 1,9 л (8 склянок)

курячий або овочевий бульйон — приблизно 480 мл (2 склянки)

картопля середнього розміру — 3-4 шт, очищена, нарізана кубиками і промита

свіжі гриби — приблизно 900 г, нарізані скибочками

вершки 10-15% (half&half) — 480 мл, або 240 мл молока + 240 мл жирних вершків

борошно — 3 столові ложки (близько 30 г), можна додати ще 1 ложку для густішого супу

цибуля середня — 1 шт, дрібно нарізана

морква велика — 1 шт, терта

масло вершкове — 40 г (3 столові ложки)

грибна приправа — 2 столові ложки (або універсальна овочева приправа за смаком)

сіль та чорний перець — за смаком

петрушка або кріп — приблизно 20 г, дрібно нарізані (або їх поєднання)

Як приготувати грибний суп: покроково

Картоплю покласти в каструлю, залити водою та бульйоном, довести до легкого кипіння і варити близько 10 хвилин, поки картопля майже не буде готова. Паралельно обсмажити нарізані гриби на середньо-високому вогні, поки вони не стануть золотистими та м'якими, і додати їх у каструлю з супом, готувати ще 5-8 хвилин.

У тій самій сковороді розтопити масло, додати цибулю та терту моркву, обсмажувати до золотистого кольору приблизно 8-10 хвилин, після чого перекласти овочі в каструлю до супу. Якщо в родині є діти, які не люблять текстуру цибулі, обсмажені овочі можна попередньо перебити блендером до однорідної маси.

Вершки збити з борошном до гладкої консистенції без грудочок і влити в суп. Додати сіль, перець та грибну приправу за смаком, а також нарізану зелень. Довести суп до кипіння і варити ще кілька хвилин, перевіряючи готовність картоплі, після чого зняти з вогню.

Подавати грибний суп гарячим, скраплюючи свіжою зеленню або скибочкою хліба. Суп добре зберігається в холодильнику до трьох днів, а деякі навіть кажуть, що охолоджений він нагадує окрошку — легкий і освіжаючий. Якщо хочеться густішого супу, просто додайте ще одну ложку борошна під час приготування вершкової заправки.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт домашніх вареників з вишнею: простий секрет зробить тісто міцним і не дасть начинці витекти.

Також Politeka писала, рецепт ідеальної піци вдома: просте тісто, яке легко приготувати навіть без досвіду.