Рецепт супу з сочевиці ми вже публікували — а грибний суп готується за зовсім іншим принципом і розкриває смак завдяки поєднанню великої кількості свіжих грибів, картоплі та легкого вершкового бульйону.
Грибний суп подобається тим, хто любить насичений грибний смак, але не хоче важкості класичних кремових супів. У цьому рецепті бульйон залишається легким, а вершковість додається без надмірної жирності. Рецепт свого часу поділилася одна з парафіянок церкви — вона готувала цей суп для будівельної бригади, і страва настільки сподобалася, що рецепт швидко розлетівся серед знайомих.
Інгредієнти для грибного супу
- вода — приблизно 1,9 л (8 склянок)
- курячий або овочевий бульйон — приблизно 480 мл (2 склянки)
- картопля середнього розміру — 3-4 шт, очищена, нарізана кубиками і промита
- свіжі гриби — приблизно 900 г, нарізані скибочками
- вершки 10-15% (half&half) — 480 мл, або 240 мл молока + 240 мл жирних вершків
- борошно — 3 столові ложки (близько 30 г), можна додати ще 1 ложку для густішого супу
- цибуля середня — 1 шт, дрібно нарізана
- морква велика — 1 шт, терта
- масло вершкове — 40 г (3 столові ложки)
- грибна приправа — 2 столові ложки (або універсальна овочева приправа за смаком)
- сіль та чорний перець — за смаком
- петрушка або кріп — приблизно 20 г, дрібно нарізані (або їх поєднання)
Як приготувати грибний суп: покроково
Картоплю покласти в каструлю, залити водою та бульйоном, довести до легкого кипіння і варити близько 10 хвилин, поки картопля майже не буде готова. Паралельно обсмажити нарізані гриби на середньо-високому вогні, поки вони не стануть золотистими та м'якими, і додати їх у каструлю з супом, готувати ще 5-8 хвилин.
У тій самій сковороді розтопити масло, додати цибулю та терту моркву, обсмажувати до золотистого кольору приблизно 8-10 хвилин, після чого перекласти овочі в каструлю до супу. Якщо в родині є діти, які не люблять текстуру цибулі, обсмажені овочі можна попередньо перебити блендером до однорідної маси.
Вершки збити з борошном до гладкої консистенції без грудочок і влити в суп. Додати сіль, перець та грибну приправу за смаком, а також нарізану зелень. Довести суп до кипіння і варити ще кілька хвилин, перевіряючи готовність картоплі, після чого зняти з вогню.
Подавати грибний суп гарячим, скраплюючи свіжою зеленню або скибочкою хліба. Суп добре зберігається в холодильнику до трьох днів, а деякі навіть кажуть, що охолоджений він нагадує окрошку — легкий і освіжаючий. Якщо хочеться густішого супу, просто додайте ще одну ложку борошна під час приготування вершкової заправки.
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