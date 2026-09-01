У Львові з січня 2026 року працює комісія, яка розглядає заяви ветеранів-переселенців на державні житлові ваучери. Перші учасники програми вже придбали власні квартири, а загалом ухвалено 915 позитивних рішень.

Вартість житла у Львівській області зростає, однак для військових із числа переселенців є реальний шлях стати власниками квартир — державні житлові ваучери. У Львові з січня 2026 року працює комісія, яка розглядає відповідні заяви, і перші учасники програми вже змогли придбати власне житло.

За даними міського управління соціального захисту, про які повідомляє видання «Голос Сокальщини», станом на зараз комісія розглянула понад 1200 заяв. За результатами розгляду ухвалено 915 позитивних рішень щодо надання житлових ваучерів. Серед тих, хто вже скористався програмою, — ветеран Олександр Шандро, який придбав квартиру у Києві. «Завдяки програмі я вже придбав власне житло у Києві. Ремонтні роботи у квартирі ще тривають, але головне, що вже є власне житло», — розповів він.

Програма діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1176 від 22 вересня 2025 року. Скористатися нею можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій, перебувають на обліку як ВПО та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кожен отримувач має право одноразово отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн. Ваучер формується автоматично після того, як комісія затвердить позитивне рішення. Тобто окремо «вибивати» документ не потрібно — достатньо, щоб заяву схвалили.

На що можна витратити житловий ваучер

Кошти житлового ваучера можна спрямувати на придбання квартири або житлового будинку, інвестування в будівництво житла, купівлю земельної ділянки разом із житловим об'єктом, придбання частки у праві власності на житло, сплату першого внеску або погашення платежів за іпотечним кредитом.

Як подати заяву на житловий ваучер

Керівниця управління соціального захисту Тетяна Колесник нагадала, що подати заяву на участь у програмі можна онлайн — через застосунок «Дія». Це стосується і ветеранів, і інших визначених категорій ВПО. Після затвердження рішення комісією ваучер з'явиться автоматично, і його можна буде використати на один із дозволених напрямів.

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