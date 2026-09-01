Во Львове с января 2026 года работает комиссия, которая рассматривает заявления ветеранов-переселенцев на государственные жилищные ваучеры. Первые участники программы уже купили собственные квартиры, а всего принято 915 положительных решений.

Стоимость жилья во Львовской области растет, однако для военных из числа переселенцев есть реальный путь стать собственниками квартир — государственные жилищные ваучеры. Во Львове с января 2026 года работает комиссия, которая рассматривает такие заявления, и первые участники программы уже смогли купить собственное жилье.

По данным городского управления социальной защиты, о которых сообщает издание «Голос Сокальщини», на данный момент комиссия рассмотрела более 1200 заявлений. По результатам рассмотрения принято 915 положительных решений о предоставлении жилищных ваучеров. Среди тех, кто уже воспользовался программой, — ветеран Александр Шандро, который купил квартиру в Киеве. «Благодаря программе я уже купил собственное жилье в Киеве. Ремонтные работы в квартире еще продолжаются, но главное — уже есть собственное жилье», — рассказал он.

Программа действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1176 от 22 сентября 2025 года. Воспользоваться ею могут внутренне перемещенные лица, которые выехали с временно оккупированных территорий, находятся на учете как ВПЛ и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Каждый получатель имеет право одноразово получить жилищный ваучер на сумму 2 млн грн. Ваучер формируется автоматически после того, как комиссия утвердит положительное решение. То есть отдельно «добывать» документ не нужно — достаточно, чтобы заявление одобрили.

На что можно потратить жилищный ваучер

Средства жилищного ваучера можно направить на покупку квартиры или жилого дома, инвестирование в строительство жилья, покупку земельного участка вместе с жилым объектом, приобретение доли в праве собственности на жилье, оплату первого взноса или погашение платежей по ипотечному кредиту.

Как подать заявление на жилищный ваучер

Руководительница управления социальной защиты Татьяна Колесник напомнила, что подать заявление на участие в программе можно онлайн — через приложение «Дія». Это касается и ветеранов, и других определенных категорий ВПЛ. После утверждения решения комиссией ваучер появится автоматически, и его можно будет использовать на одно из разрешенных направлений.

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