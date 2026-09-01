Забронированным работникам критически важных предприятий ежемесячно должна начисляться зарплата не ниже трех минимальных. Как объясняют специалисты БУХГАЛТЕР.UA, с 1 сентября особое внимание стоит уделить переходным отпускным — они по-разному отражаются в отчетности и в расчете средней зарплаты.

Перерасчет зарплаты и выплат с 1 сентября в Кировоградской области уже привлек внимание бухгалтеров. Тем временем для работодателей, у которых есть забронированные работники, с 1 сентября добавляется еще один нюанс — переходные отпускные в зарплате такого работника. Разобраться в этом вопросе стоит заранее, ведь от правильного отражения сумм зависит сохранение бронирования.

Как объясняет БУХГАЛТЕР.UA (проект ЛИГА:ЗАКОН), в течение срока отсрочки военнообязанному работнику критически важного предприятия в большинстве случаев должна начисляться ежемесячная зарплата не ниже трех минимальных заработных плат. Это один из критериев, по которому предприятие сохраняет статус критически важного и право бронировать людей. Невыполнение требования может привести к отмене критического статуса. Повторно подать документы на его получение можно будет только через шесть месяцев. Контроль ведется по данным реестра застрахованных лиц, которые формируются на основании Налогового расчета.

Как считать переходные отпускные

Ключевое значение имеет приложение Д1 Налогового расчета. Если отпуск работника приходится на два месяца, отпускные распределяют между ними. Например, отпускные, начисленные в августе за дни сентября, в Д1 показывают как доход этого работника за сентябрь. В то же время для расчета средней зарплаты застрахованных лиц в рамках зарплатного критерия вся сумма переходных отпускных будет учтена в месяце их начисления — в упомянутой ситуации в августе. То есть возможность отнести часть отпускных к сентябрю не снимает риска невыполнения другого показателя.

Что делать работодателю

Предприятиям с критическим статусом советуют заранее проверять начисления и данные Д1 по каждому забронированному работнику. Особенно внимательно — в месяцах, где есть отпуска, больничные или другие переходные выплаты. Такая профилактика помогает выявить рисковые позиции еще до того, как расчет попадет под контроль.

Как проверить начисления

Сверьте зарплату каждого забронированного работника с порогом в три минимальные зарплаты.

Проверьте, как отпускные распределены между месяцами в приложении Д1.

Отдельно рассчитайте среднюю зарплату за месяц начисления переходных выплат.

Исправьте расхождения до подачи Налогового расчета.

Такая сверка позволяет вовремя увидеть, где показатель может не дотянуть до порога, и избежать потери статуса критически важного предприятия. Работодателю достаточно сверить суммы в учете с данными приложения Д1 и исправить расхождения до подачи Налогового расчета. Это заметно снижает вероятность того, что контролеры зафиксируют нарушение зарплатного критерия.

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